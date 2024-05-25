Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in son haftasında lider Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk için büyük avantajı bulunan sarı-kırmızılılara mutlu sona ulaşmak için beraberlik yetecek.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU!

Kritik müsabaka öncesi Cimbom'un kamp kadrosu belli oldu. Teknik direktör Okan Buruk, cezalı Hakim Ziyech de dahil tüm takımı kafileye dahil etti.

İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu...