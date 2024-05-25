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Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi!

Galatasaray'da şampiyonluk maçı öncesi büyük bir heyecan yaşandı. Galatasaray, başkanlık seçimi için genel kurulda bir araya geldi. Mevcut başkan Dursun Özbek ve Süheyl Batum, yeni dönemde Galatasaray başkanı olmak için yarışırlarken yapılan oy sayımları sonucunda son olarak Özbek yeniden sarı-kırmızılı kulübün başkanı olmayı garantiledi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 19:00 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 19:29
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Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi!

Galatasaray'da şampiyonluk maçı öncesi büyük bir heyecan yaşandı. Galatasaray, başkanlık seçimi için genel kurulda bir araya geldi. Mevcut başkan Dursun Özbek ve Süheyl Batum, yeni dönemde Galatasaray başkanı olmak için yarışırlarken yapılan oy sayımları sonucunda son olarak Özbek, 14. sandık sayımı sonucunda başkanlığı garantiledi.

OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde yapılıyor. Yeterli çoğunluğun aranmadığı genel kurulda, saat 11.00'de başlayan oy verme işlemi tamamlandı. Galatasaray olağan seçimli genel kurulunda 4415 oy kullanıldı

DURSUN ÖZBEK'iN LİSTESİ

Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

YEDEK: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora

SÜHEYL BATUM'UN LİSTESİ

Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman

YEDEK: Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Siber Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt

1. Sandık Sonuçları

Süheyl Batum: 36

Dursun Aydın Özbek: 157

2. Sandık Sonuçları

Süheyl Batum: 32

Dursun Özbek: 173

3. Sandık Sonuçları

Süheyl Batum: 70

Dursun Özbek: 162

4. Sandık Sonuçları

Süheyl Batum: 61

Dursun Özbek: 162

5. Sandık Sonuçları

Dursun Özbek 147

Süheyl Batum: 61

6. Sandık Sonuçları

Dursun Özbek: 151

Süheyl Batum: 63

7. Sandık Sonuçları

Dursun Özbek: 164

Süheyl Batum: 45

8. Sandık Sonuçları

Dursun Özbek: 166

Süheyl Batum: 42

9. Sandık Sonuçları

Dursun Özbek: 167

Süheyl Batum: 42

10. Sandık Sonuçları

Dursun Özbek: 146

Süheyl Batum: 47

11. Sandık Sonuçları

Dursun Özbek: 158

Süheyl Batum: 53

12. Sandık Sonuçları

Dursun Özbek: 124

Süheyl Batum: 35

13. Sandık Sonuçları:

Dursun Özbek: 141 oy

Süheyl Batum: 36 oy

14. Sandık Sonuçları:

Dursun Özbek: 155 oy

Süheyl Batum: 49 oy

TOPLAM

Dursun Özbek: 2173

Süheyl Batum: 672

DURSUN ÖZBEK'İ TEBRİK ETTİ!

Galatasaray Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy sayma işlemi devam ederken, Süheyl Batum seçimde önde giden Dursun Özbek'i resmi sonuçlar açıklanmamasına rağmen tebrik etti.

"DEMOKRATİK BİR SEÇİM OLMUŞTUR"

Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkanlığı garantilemesinin arından açıklamalarda bulundu. Özbek açıklamasında, "Demokratik bir seçim olmuştur. Süheyl kardeşimi de bu demokrasiye verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu seçimin kazananı yoktur. Bir kurum kazanmıştır o da Galatasaray'dır." ifadelerine yer verdi.

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