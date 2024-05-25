Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi!

Galatasaray'da şampiyonluk maçı öncesi büyük bir heyecan yaşandı. Galatasaray, başkanlık seçimi için genel kurulda bir araya geldi. Mevcut başkan Dursun Özbek ve Süheyl Batum, yeni dönemde Galatasaray başkanı olmak için yarışırlarken yapılan oy sayımları sonucunda son olarak Özbek, 14. sandık sayımı sonucunda başkanlığı garantiledi.
OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ
Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde yapılıyor. Yeterli çoğunluğun aranmadığı genel kurulda, saat 11.00'de başlayan oy verme işlemi tamamlandı. Galatasaray olağan seçimli genel kurulunda 4415 oy kullanıldı
DURSUN ÖZBEK'iN LİSTESİ
Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan
YEDEK: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora
SÜHEYL BATUM'UN LİSTESİ
Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman
YEDEK: Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Siber Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt
1. Sandık Sonuçları
Süheyl Batum: 36
Dursun Aydın Özbek: 157
2. Sandık Sonuçları
Süheyl Batum: 32
Dursun Özbek: 173
3. Sandık Sonuçları
Süheyl Batum: 70
Dursun Özbek: 162
4. Sandık Sonuçları
Süheyl Batum: 61
Dursun Özbek: 162
5. Sandık Sonuçları
Dursun Özbek 147
Süheyl Batum: 61
6. Sandık Sonuçları
Dursun Özbek: 151
Süheyl Batum: 63
7. Sandık Sonuçları
Dursun Özbek: 164
Süheyl Batum: 45
8. Sandık Sonuçları
Dursun Özbek: 166
Süheyl Batum: 42
9. Sandık Sonuçları
Dursun Özbek: 167
Süheyl Batum: 42
10. Sandık Sonuçları
Dursun Özbek: 146
Süheyl Batum: 47
11. Sandık Sonuçları
Dursun Özbek: 158
Süheyl Batum: 53
12. Sandık Sonuçları
Dursun Özbek: 124
Süheyl Batum: 35
13. Sandık Sonuçları:
Dursun Özbek: 141 oy
Süheyl Batum: 36 oy
14. Sandık Sonuçları:
Dursun Özbek: 155 oy
Süheyl Batum: 49 oy
TOPLAM
Dursun Özbek: 2173
Süheyl Batum: 672
DURSUN ÖZBEK'İ TEBRİK ETTİ!
Galatasaray Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy sayma işlemi devam ederken, Süheyl Batum seçimde önde giden Dursun Özbek'i resmi sonuçlar açıklanmamasına rağmen tebrik etti.
"DEMOKRATİK BİR SEÇİM OLMUŞTUR"
Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkanlığı garantilemesinin arından açıklamalarda bulundu. Özbek açıklamasında, "Demokratik bir seçim olmuştur. Süheyl kardeşimi de bu demokrasiye verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu seçimin kazananı yoktur. Bir kurum kazanmıştır o da Galatasaray'dır." ifadelerine yer verdi.
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