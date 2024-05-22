Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, F.Bahçe derbisinden ağır yara alan oyuncularını ayağa kaldırdı. Konyaspor maçının hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılı takımın teknik patronu, ilk idmanda futbolcularına seslendi. Takım toplantısında konuşan Buruk, "Derbiyi unutup önümüze bakacağız. Bu bir yol kazası ve telafisini yapacağız. Konyaspor karşısında alacağımız zaferle 24. şampiyonluğu kazanacağız. 1 hafta onlar konuşacak ama son gülen biz olacağız" ifadelerini kullandı.

TEK HEDEF ZAFER

Şampiyonluğu son haftaya erteleyen takımını Konya deplasmanına hazırlayan Buruk işi şansa bırakmak istemiyor. Beraberlik dahi yetmesine karşın Galatasaray galibiyet için hazırlanıyor. Aslan, sezonun son maçında şampiyonluğu zaferle alarak gövde gösterisi yapmayı hedefliyor. Buruk ve ekibi Florya'da sıkı yönetim ilan etti. Sarı-kırmızılı oyuncular da şampiyonluğu getirmek için galibiyet sözü verdi.

İŞİ SIKI TUTUYOR

Başarılı hoca, F.Bahçe karşısında yaşadığı şoku Konyaspor deplasmanında da yaşamak istemiyor. Konya ekibine özel olarak çalışıyor. Son haftalarda hep aynı isimlerle sahaya çıkan Buruk, Konya deplasmanında ilk 11'inde de değişiklikler yapmayı planlıyor. Hakim Ziyech'in yokluğunda Kerem'e şans verecek tecrübeli hoca, şampiyonluk maçında Abdülkerim ve Berkan'ı da ilk 11'de kullanmayı düşünüyor.

TARİHE GEÇECEK

Bu sezon rekorları alt üst eden Okan Buruk, Konya deplasmanından şampiyonlukla dönerse adını bir kez daha tarihe yazdıracak. Şu anda puan rekorunu elinde bulunduran tecrübeli teknik adam, üç haneli puana ulaşan ilk isim olacak. G.Saray, 100 ya da 102 puanla şampiyonluğa ulaşırsa kırılması güç bir rekorun sahibi olacak.