Bir taraf kayrıldı

Dursun Özbek'le basın önüne çıkan Erden Timur, bir tarafın başından beri kayrılmasının olayları bu noktaya getirdiğini ifade etti. 'Adaletin olmadığı yerde ot bitmez' diyen Timur, "Adalet olmadığında insanlar, camialarının gücüyle, kaygılandırılarak, hatalar yaptırıldıkça böyle olur. Trabzonspor, Fenerbahçe maçındaki olaylarda o zaman, hatasını kabul edip en yüksek ceza verilsin bize demişti. Düşmüşe ne kadar vurursan kahraman oluyorsun. Biz de yapmış olsak bize de en çok ceza verilmesi gerekir dedim" ifadelerini kullandı.