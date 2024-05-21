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Bir taraf kayrıldı

Erden Timur: “Bu sezon bir tarafın başından beri kayrılması işi buraya getirmiştir. Adaletin olmadığı yerde ot bitmez”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 06:50
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Bir taraf kayrıldı

Dursun Özbek'le basın önüne çıkan Erden Timur, bir tarafın başından beri kayrılmasının olayları bu noktaya getirdiğini ifade etti. 'Adaletin olmadığı yerde ot bitmez' diyen Timur, "Adalet olmadığında insanlar, camialarının gücüyle, kaygılandırılarak, hatalar yaptırıldıkça böyle olur. Trabzonspor, Fenerbahçe maçındaki olaylarda o zaman, hatasını kabul edip en yüksek ceza verilsin bize demişti. Düşmüşe ne kadar vurursan kahraman oluyorsun. Biz de yapmış olsak bize de en çok ceza verilmesi gerekir dedim" ifadelerini kullandı.

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