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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım! Transferde takas formülü

Son dakika spor haberi: Gelecek sezonun transfer çalışmaları için düğmeye basan Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde yer alan yıldız futbolcu için harekete geçti. Transfer çalımına hazırlanan kurmaylar, takas formülünü devreye soktu. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 09:41
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım! Transferde takas formülü

Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'na teklifler bekleyen Galatasaray, alternatif isimleri belirlemeye başladı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım! Transferde takas formülü

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, kadro planlaması için de yoğun bir uğraş içine girdi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım! Transferde takas formülü

Mevcut oyunculara gelen teklifleri değerlendirecek olan yönetim, transfer çalışmalarını hummalı bir şekilde yürütüyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım! Transferde takas formülü

Bu sezonki performansıyla Süper Lig'e damga vuran isimlerden biri olan Barış Alper Yılmaz'a Avrupa'dan birçok takımın ilgisi var.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım! Transferde takas formülü

Göz dolduran bir grafik çizen Barış Alper'in İngiltere, İtalya ve Almanya'dan önemli talipleri bulunuyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım! Transferde takas formülü

Menajerini değiştiren Kerem Aktürkoğlu ise sezon sonu veda etmesi beklenen isimler arasında.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım! Transferde takas formülü

Son haftalarda ilk 11'in uzağında kalan 25 yaşındaki oyuncu, kariyerini Avrupa'da sürdürmeye sıcak bakıyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım! Transferde takas formülü

OĞUZ AYDIN GÜNDEMDE!
Kanat bölgesi için arayışlarını hızlandıran kurmaylar, Alanyaspor'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Oğuz Aydın için düğmeye bastı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım! Transferde takas formülü

Cimbom'un gündemindeki Oğuz Aydın, bu sezon 12 golünü 8 asistle süsleyerek dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım! Transferde takas formülü

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de listesinde yer alan oyuncuyu kadrosuna katarak ezeli rakibine çalım atmak istiyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım! Transferde takas formülü

TRANSFERDE TAKAS FORMÜLÜ!
Galatasaray'dan Çorum'a kiralanan forvet Eren Aydın'ın (21) da bu transferde takasta kullanılabileceği konuşuluyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım! Transferde takas formülü

Oğuz'un menajeri olan Cenk Melih Yazıcı'nın bir süre önce Kerem Aktürkoğlu'nun menajerliğini alması transfer ihtimalini güçlendiriyor.

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