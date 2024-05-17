Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım! Transferde takas formülü
Son dakika spor haberi: Gelecek sezonun transfer çalışmaları için düğmeye basan Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde yer alan yıldız futbolcu için harekete geçti. Transfer çalımına hazırlanan kurmaylar, takas formülünü devreye soktu. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, kadro planlaması için de yoğun bir uğraş içine girdi.
Mevcut oyunculara gelen teklifleri değerlendirecek olan yönetim, transfer çalışmalarını hummalı bir şekilde yürütüyor.
Bu sezonki performansıyla Süper Lig'e damga vuran isimlerden biri olan Barış Alper Yılmaz'a Avrupa'dan birçok takımın ilgisi var.
Göz dolduran bir grafik çizen Barış Alper'in İngiltere, İtalya ve Almanya'dan önemli talipleri bulunuyor.
Menajerini değiştiren Kerem Aktürkoğlu ise sezon sonu veda etmesi beklenen isimler arasında.
Son haftalarda ilk 11'in uzağında kalan 25 yaşındaki oyuncu, kariyerini Avrupa'da sürdürmeye sıcak bakıyor.
OĞUZ AYDIN GÜNDEMDE!
Kanat bölgesi için arayışlarını hızlandıran kurmaylar, Alanyaspor'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Oğuz Aydın için düğmeye bastı.
Cimbom'un gündemindeki Oğuz Aydın, bu sezon 12 golünü 8 asistle süsleyerek dikkatleri üzerine çekti.
Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de listesinde yer alan oyuncuyu kadrosuna katarak ezeli rakibine çalım atmak istiyor.
TRANSFERDE TAKAS FORMÜLÜ!
Galatasaray'dan Çorum'a kiralanan forvet Eren Aydın'ın (21) da bu transferde takasta kullanılabileceği konuşuluyor.
Oğuz'un menajeri olan Cenk Melih Yazıcı'nın bir süre önce Kerem Aktürkoğlu'nun menajerliğini alması transfer ihtimalini güçlendiriyor.
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