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Galatasaray'ın korktuğu başına geldi! Planlar altüst oldu

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de kalan 2 maçta 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray'da transfer planı tutmadı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 15:04
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Galatasaray'ın korktuğu başına geldi! Planlar altüst oldu

Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray yaz transfer döneminde iki önemli oyuncusunun takımdan bonservis bedeli getirmeden ayrılmasına yeşil ışık yakmıştı.

Galatasaray'ın korktuğu başına geldi! Planlar altüst oldu

Yunus Akgün'ün Leicester City'ye, Nicolo Zaniolo'nun ise Aston Villa'ya şartlara bağlı zorunlu satın alma maddeleriyle kiralanmalarına razı olan Cimbom yaz aylarında iki oyuncudan 33 milyon Euro gibi bir bonservis geliri bekliyordu ancak hesaplar tutmadı.

Galatasaray'ın korktuğu başına geldi! Planlar altüst oldu

Habertürk'ün haberine göre; Premier Lig'e geri dönen Leicester City, Yunus Akgün'ün; Premier Lig'de dördüncülük koltuğunda oturan Aston Villa ise Nicolo Zaniolo'nun bonservisini almayı planlamıyor.

Galatasaray'ın korktuğu başına geldi! Planlar altüst oldu

İngiltere'de mali denetime giren ve Premier Lig'e dönmesine rağmen kısıtlı bir bütçeyle hareket etmeyi düşünen Leicester City bütçesinin 8 milyon Euro'sunu Yunus Akgün'e ayırmak istemiyor.

Galatasaray'ın korktuğu başına geldi! Planlar altüst oldu

İngiltere'de mali denetime giren ve Premier Lig'e dönmesine rağmen kısıtlı bir bütçeyle hareket etmeyi düşünen Leicester City bütçesinin 8 milyon Euro'sunu Yunus Akgün'e ayırmak istemiyor.

Galatasaray'ın korktuğu başına geldi! Planlar altüst oldu

İNGİLTERE'YE ALIŞAMADI

Leicester City'nin bu düşüncesinin altında milli yıldızın İngiltere'ye adapte olmakta zorlanması, yabancı dilini geliştirme düzeyinin beklentileri karşılamamasının yattığı belirtiliyor.

Galatasaray'ın korktuğu başına geldi! Planlar altüst oldu

Leicester City'ye yaklaşık 800 bin pound'luk yıllık ücretle imza atan Yunus Akgün, Galatasaray'da ise 16 milyon TL kazanıyordu.

Galatasaray'ın korktuğu başına geldi! Planlar altüst oldu

Bir süre önce menajerlik şirketini değiştiren milli futbolcunun önceliği kariyerine Avrupa'da devam etmek.

Galatasaray'ın korktuğu başına geldi! Planlar altüst oldu

İLK 11'E GİRMEKTE ZORLANDI

Aston Villa'nın büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo ise sadece 14 maça ilk 11'de çıkabildi.

Galatasaray'ın korktuğu başına geldi! Planlar altüst oldu

İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre Aston Villa'nın oynayacağı maçların belli bir yüzdesinde sahaya ilk 11'de çıkması gereken İtalyan futbolcu ilk zamanlarda pozisyonunu bulmakta sonrasında ise 11'e girmekte zorlandı.

Galatasaray'ın korktuğu başına geldi! Planlar altüst oldu

Premier Lig'de 2024 yılında sadece iki maçta ilk 11'de forma giyen Zaniolo Liverpool'la oynanan maçta sakatlandı.

Galatasaray'ın korktuğu başına geldi! Planlar altüst oldu

Ayağında mikro kırık tespit edilen futbolcunun EURO 2024'ü kaçıracağı da resmen açıklanırken Galatasaray'ın korktuğu da başına geldi.

Galatasaray'ın korktuğu başına geldi! Planlar altüst oldu

Yunus Akgün'den 8, Nicolo Zaniolo'dan ise 25 milyon Euro olmak üzere 33 milyon Euro'luk bonservis bedeli beklentisine sahip Galatasaray'ın kiralama formülü tutmadı. Sarı-kırmızılılar bu kiralık transferlerden toplamda 5 milyon 500 bin Euro'luk gelir elde edebildi.

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