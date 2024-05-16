Galatasaray'ın korktuğu başına geldi! Planlar altüst oldu
Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de kalan 2 maçta 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray'da transfer planı tutmadı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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İngiltere'de mali denetime giren ve Premier Lig'e dönmesine rağmen kısıtlı bir bütçeyle hareket etmeyi düşünen Leicester City bütçesinin 8 milyon Euro'sunu Yunus Akgün'e ayırmak istemiyor.
İngiltere'de mali denetime giren ve Premier Lig'e dönmesine rağmen kısıtlı bir bütçeyle hareket etmeyi düşünen Leicester City bütçesinin 8 milyon Euro'sunu Yunus Akgün'e ayırmak istemiyor.
İNGİLTERE'YE ALIŞAMADI
Leicester City'nin bu düşüncesinin altında milli yıldızın İngiltere'ye adapte olmakta zorlanması, yabancı dilini geliştirme düzeyinin beklentileri karşılamamasının yattığı belirtiliyor.
Leicester City'ye yaklaşık 800 bin pound'luk yıllık ücretle imza atan Yunus Akgün, Galatasaray'da ise 16 milyon TL kazanıyordu.
Bir süre önce menajerlik şirketini değiştiren milli futbolcunun önceliği kariyerine Avrupa'da devam etmek.
İLK 11'E GİRMEKTE ZORLANDI
Aston Villa'nın büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo ise sadece 14 maça ilk 11'de çıkabildi.
İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre Aston Villa'nın oynayacağı maçların belli bir yüzdesinde sahaya ilk 11'de çıkması gereken İtalyan futbolcu ilk zamanlarda pozisyonunu bulmakta sonrasında ise 11'e girmekte zorlandı.
Premier Lig'de 2024 yılında sadece iki maçta ilk 11'de forma giyen Zaniolo Liverpool'la oynanan maçta sakatlandı.
Ayağında mikro kırık tespit edilen futbolcunun EURO 2024'ü kaçıracağı da resmen açıklanırken Galatasaray'ın korktuğu da başına geldi.
Yunus Akgün'den 8, Nicolo Zaniolo'dan ise 25 milyon Euro olmak üzere 33 milyon Euro'luk bonservis bedeli beklentisine sahip Galatasaray'ın kiralama formülü tutmadı. Sarı-kırmızılılar bu kiralık transferlerden toplamda 5 milyon 500 bin Euro'luk gelir elde edebildi.
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