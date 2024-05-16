Galatasaray'ın korktuğu başına geldi! Planlar altüst oldu

Yunus Akgün'ün Leicester City'ye, Nicolo Zaniolo'nun ise Aston Villa'ya şartlara bağlı zorunlu satın alma maddeleriyle kiralanmalarına razı olan Cimbom yaz aylarında iki oyuncudan 33 milyon Euro gibi bir bonservis geliri bekliyordu ancak hesaplar tutmadı.