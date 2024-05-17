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Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde kartlar havada uçuşuyor

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son dönemde yapılan derbilerde gösterilen sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 14:04
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Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde kartlar havada uçuşuyor

İki takımın 49'u Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 4'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 61 randevusunda hakemler toplam 45 kırmızı, 361 sarı kart gösterdi.

Rekabetteki son 61 maçta sarı-lacivertli futbolcular 24, sarı-kırmızılı oyuncular da 21 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu süreçte Galatasaray'da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Younes Belhanda ikişer; Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz ise birer kez kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'de ise Diego Lugano 3, Volkan Demirel ile Bruno Alves ikişer; Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano, Deniz Türüç, Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci ve Luan Peres ise birer kez kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktı.

LİGDE OYNANAN SON DERBİDE 7 SARI KART ÇIKTI

İki takım arasında, ligde sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan derbide 7 sarı kart çıktı.

Ülker Stadı'nda yapılan ve 0-0 biten müsabakada Fenerbahçe'den Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci ve Joshua King sarı kart gördü.

Sarı-kırmızılı takımda ise Lucas Torreira, Sacha Boey, Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart gören isimler oldu.

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