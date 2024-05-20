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Muhteşem koreografi

Aslantepe'de yeri göğü sarı-kırmızıya boyayan taraftar "Ders: Tarih, Konu: Şampiyonluk" koreografisi ile ezeli rakip Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 06:50
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Muhteşem koreografi

Rams Park dün tarihi günlerinden birini yaşadı. 50 bin taraftar yeri göğü sarı kırmızıya boyadı. G.Saray taraftarı özel koreografi hazırladı. İki bölüm halinde gerçekleştirilen koreografide doğu tribününe kartonlarla "Mayıslar Bizimdir" yazıldı. Kuzey tribünündeki üç boyutlu koreografide ise şampiyonluk vurgusu yapıldı. Fenerbahçe'nin 10 sezonluk şampiyonluk hasretine atıfta bulunulan şovda, "Yaz tahtaya bir daha" yazısı açıldı. Büyük görselde Okan Buruk, ders tahtası önünde resmedildi. Tahtada "Ders: Tarih, Konu: Şampiyonluk" yazısı altında geçen sezon alınan lig şampiyonluğu ve bu sezon kazanılan Süper Kupa'ya yer verildi. F.Bahçeli bazı futbolcuların resmi altında, "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" yazısıyla gönderme yapıldı. Mertens'in oğlu Ciro'nun F.Bahçeli futbolculara gülerken yer aldığı resmi vardı.

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