Derbi sonrası skandal görüntüler!

RAMS Park'ta oynanan Süper Lig 27. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Kritik maç Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken derbi sonrası hem saha içinde hem saha dışında olaylar çıktı. Maç sonu sahada Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekibin bayrak açmasına itiraz eden Galatasaray Stadyum Müdürü Ali Çelikkıran'a İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal olduğu iddia edilen şahsın saldırdığı ve art arda yumruk attığı görüntüler büyük tepki çekti.