Haberler Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri!

Galatasaray'da Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu ve "Hiçbirimizin performansı iyi değildi. Daha iyisini yapmalıydık. Şampiyonluğu son haftaya bıraktık. Konya deplasmanında inşallah şampiyonluğumuzu ilan etmek için bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 21:55 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 21:59
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:

11'e 11'de çok iyi oynamadık. 11'e 10'da daha çok üretmeliydik. Rakibimiz orada iyi kapandı. İkinci yarının başında daha iyiydik. Biraz daha sakin olmamız gerekirdi. Genel olarak iyi işler yapmadık. Çok üretemedik, bireysel yetenekleri doğru kullanamadık. Maçtan önce de oyuncu 'Bu iş bitti' gibi düşünebiliyor. Bazen bu baskı, bazen rahatlık oluyor. Hiçbirimizin performansı iyi değildi. Daha iyisini yapmalıydık.

"ŞAMPİYONLUĞU SON HAFTAYA BIRAKTIK"

Şampiyonluğu son haftaya bıraktık. Konya deplasmanında inşallah şampiyonluğumuzu ilan etmek için bekleyeceğiz. Konya'nın da durumu belli. Ben oyuncularıma güveniyorum. Bu bir kaza, 2000 yılında da Fenerbahçe'ye iç sahada kaybettik. Bu bize ders oldu. Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz, özür dileriz.

Haftaya inşallah buraya şampiyon döneceğiz. Bunun için elimizden gelenin fazlasını yapacağız.

Mert Hakan'dan G.Saraylıları kızdıran sözler!
Kartal'dan F.Bahçelilere şampiyonluk çağrısı!
DİĞER
Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu meğer kardeşiyle aynı dizideymiş! Abisinin kopyası...
Helikopter kazası sonrası Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız! AFAD yola çıktı: 32 dağcı ve 6 araç İran'a gidiyor
F.Bahçe'den bir 'Hababam Sınıfı' göndermesi daha!
"G.Saray karizmayı çizdirdi" Toroğlu'dan flaş yorum!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dev derbide kazanan F.Bahçe!
Davinson'dan şampiyonluk sözleri!
AÖF FİNAL SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2024
💥Süper loto çekildi! (19 Mayıs)
YKS sınav yerleri belli oldu mu?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fred: Canımızı vermek... Fred: Canımızı vermek... 21:47
Davinson'dan şampiyonluk sözleri! Davinson'dan şampiyonluk sözleri! 21:45
Eski G.Saray başkanından flaş açıklama! "F.Bahçe hak etti" Eski G.Saray başkanından flaş açıklama! "F.Bahçe hak etti" 21:44
"G.Saray karizmayı çizdirdi" Toroğlu'dan flaş yorum! "G.Saray karizmayı çizdirdi" Toroğlu'dan flaş yorum! 21:40
Tadic: Farkımızı herkese gösterdik! Tadic: Farkımızı herkese gösterdik! 21:39
Filenin Sultanları set vermeden kazandı Filenin Sultanları set vermeden kazandı 21:33
Daha Eski
F.Bahçe'den bir 'Hababam Sınıfı' göndermesi daha! F.Bahçe'den bir 'Hababam Sınıfı' göndermesi daha! 21:32
Inter ile Lazio yenişemedi! Inter ile Lazio yenişemedi! 21:29
F.Bahçe'den G.Saray'a Hababam göndermesi! F.Bahçe'den G.Saray'a Hababam göndermesi! 21:15
Maç öncesi olay! Futbolcular kavga etti Maç öncesi olay! Futbolcular kavga etti 17:49
İlk 11'de olmayan Dzeko sorusuna Kartal'dan flaş cevap İlk 11'de olmayan Dzeko sorusuna Kartal'dan flaş cevap 18:06
Dev derbide kazanan F.Bahçe! Dev derbide kazanan F.Bahçe! 18:20