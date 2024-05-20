Galatasaray'da kutlamalar iptal! Tüm planlar bozuldu
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray'da moraller bozuk. Şampiyonluğunu ilan etmek için mücadeleye çıkan sarı-kırmızılılar, rakibine yenilerek işini son haftaya bıraktı. Alınan bu sonuçla RAMS Park'ta organize edilen kutlamalar da iptal oldu. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 14:30 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 14:54
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18 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SON BULDU
Sarı-kırmızılılar, iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Bu sezon derbiye kadar taraftarı önünde puan kaybı yaşamayan Galatasaray, derbi mağlubiyetinin yanı sıra iç sahadaki 18 maçlık galibiyet serisini de kaybetmiş oldu.
KUTLAMALAR İPTAL OLDU
Beraberliğin dahi şampiyonluk için yeterli olduğu maçta ezeli rakibine kaybeden Galatasaray'ın stattaki kutlama planları da iptal oldu.
Maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin saha zeminine inmesi, Fenerbahçeli futbolcuların saha ortasında Fenerbahçe bayrağı açması da camiada tepkiyle karşılandı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Öte yandan Galatasaray, sahaya girenler için yaşanan arbede sebebiyle suç duyurusunda bulundu. Sarı-kırmızılı yönetim, RAMS Park'ta yaşanan olayların peşini bırakmayacağının altını çiziyor.
GÖZLER KONYA'DA
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve öğrencilerinin gözleriyse Konyaspor maçına çevrildi.
Ligin 38'inci ve son haftasında Konya deplasmanında sahaya çıkacak Galatasaray'da futbolcular, derbideki kötü oyun ve sonucu unutturmak için ekstra bir motivasyonla zemine ayak basacak.
Sarı-kırmızılılara bir puan yetse de işi riske atmak istemeyen Okan Buruk'un galibiyet için takımını sahaya sürmesi bekleniyor.
Konyaspor'a kümede kalmak için bir puanın yetmesi de Galatasaray'ın elini kuvvetlendiriyor.
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