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Galatasaray'da kutlamalar iptal! Tüm planlar bozuldu

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray'da moraller bozuk. Şampiyonluğunu ilan etmek için mücadeleye çıkan sarı-kırmızılılar, rakibine yenilerek işini son haftaya bıraktı. Alınan bu sonuçla RAMS Park'ta organize edilen kutlamalar da iptal oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 14:30 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 14:54
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Galatasaray'da kutlamalar iptal! Tüm planlar bozuldu

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'ye sahasında 1-0 yenilen Galatasaray'da moraller bozuldu. Bu sonuçla Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son haftaya taşındı.

Galatasaray'da kutlamalar iptal! Tüm planlar bozuldu

RAMS Park'ta kendi taraftarının önünde 21. dakikada Djiku'nun atılmasıyla 10 kişilik rakibine karşı varlık gösteremeyen Galatasaray, rakip kaleye isabetli şut çekemedi.

Galatasaray'da kutlamalar iptal! Tüm planlar bozuldu

71. dakikada Çağlar Söyüncü'nün golüyle yıkılan sarı-kırmızılılar, her ne kadar şampiyonluk yarışında son hafta öncesinde hala büyük bir avantaja sahip olsa da, takım oyun olarak hiç umut vermemesi ve rakip kaleye isabetli şut dahi çekememesiyle hem taraftarının hem de camianın tepkisini çekti.

Galatasaray'da kutlamalar iptal! Tüm planlar bozuldu

18 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SON BULDU
Sarı-kırmızılılar, iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Bu sezon derbiye kadar taraftarı önünde puan kaybı yaşamayan Galatasaray, derbi mağlubiyetinin yanı sıra iç sahadaki 18 maçlık galibiyet serisini de kaybetmiş oldu.

Galatasaray'da kutlamalar iptal! Tüm planlar bozuldu

KUTLAMALAR İPTAL OLDU
Beraberliğin dahi şampiyonluk için yeterli olduğu maçta ezeli rakibine kaybeden Galatasaray'ın stattaki kutlama planları da iptal oldu.

Galatasaray'da kutlamalar iptal! Tüm planlar bozuldu

Maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin saha zeminine inmesi, Fenerbahçeli futbolcuların saha ortasında Fenerbahçe bayrağı açması da camiada tepkiyle karşılandı.

Galatasaray'da kutlamalar iptal! Tüm planlar bozuldu

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Öte yandan Galatasaray, sahaya girenler için yaşanan arbede sebebiyle suç duyurusunda bulundu. Sarı-kırmızılı yönetim, RAMS Park'ta yaşanan olayların peşini bırakmayacağının altını çiziyor.

Galatasaray'da kutlamalar iptal! Tüm planlar bozuldu

GÖZLER KONYA'DA
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve öğrencilerinin gözleriyse Konyaspor maçına çevrildi.

Galatasaray'da kutlamalar iptal! Tüm planlar bozuldu

Ligin 38'inci ve son haftasında Konya deplasmanında sahaya çıkacak Galatasaray'da futbolcular, derbideki kötü oyun ve sonucu unutturmak için ekstra bir motivasyonla zemine ayak basacak.

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