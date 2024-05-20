Galatasaray'da kutlamalar iptal! Tüm planlar bozuldu

71. dakikada Çağlar Söyüncü'nün golüyle yıkılan sarı-kırmızılılar, her ne kadar şampiyonluk yarışında son hafta öncesinde hala büyük bir avantaja sahip olsa da, takım oyun olarak hiç umut vermemesi ve rakip kaleye isabetli şut dahi çekememesiyle hem taraftarının hem de camianın tepkisini çekti.