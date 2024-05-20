Derbi öncesi gerginlik yaşandı. Isınmaya çıkan F.Bahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın ıslıklayan G.Saray taraftarına formasını göstermesi üzerine Kerem Aktürkoğlu tepki gösterdi. Tartışmaya iki takımın diğer futbolcuları ve görevlileri de dahil oldu. Arbedede bazı futbolcuların yere düştü. Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı güçlükle sakinleştirildi. Polis devreye girdi. Tribünlerden soyunma odasına giden Fenerbahçeli futbolculara su şişesi atıldı. G.Saray da maç öncesi taraftarına 'Sakin olun' çağrısı yaptı.