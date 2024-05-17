Salih Uçan Galatasaray'a! Transferde o tarih ortaya çıktı
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'taki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve henüz yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayamayan Salih Uçan hakkında gündem yaratan gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılardan ayrılması gündeme gelen deneyimli orta sahanın transferinde Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi. Transfer görüşmeleriyle ilgili tarih de verildi. İşte detaylar...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Salih Uçan'ın Beşiktaş'taki durumu Trendyol Süper Lig'in büyükleri tarafından da yakından takip ediliyor.
A Haber'de yer alan habere göre, Trabzonspor'un ilgilendiği Salih'i yerli rotasyonunu artırmak isteyen Galatasaray'ın da radara aldığı öğrenildi.
4 GOL 5 ASİST
Beşiktaş'la sözleşme uzatmaması halinde Salih için iki takımın da devreye girebileceği ifade edildi.
Temmuz 2021'de Beşiktaş'a transfer olan Salih Uçan, bu sezon 35 maçta forma giydi.
30 yaşındaki futbolcu 4 gol 5 asistlik performans sergiledi.
DİĞER