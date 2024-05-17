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Salih Uçan Galatasaray'a! Transferde o tarih ortaya çıktı

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'taki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve henüz yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayamayan Salih Uçan hakkında gündem yaratan gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılardan ayrılması gündeme gelen deneyimli orta sahanın transferinde Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi. Transfer görüşmeleriyle ilgili tarih de verildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 16:51
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Salih Uçan Galatasaray'a! Transferde o tarih ortaya çıktı

Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih Uçan'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

Salih Uçan Galatasaray'a! Transferde o tarih ortaya çıktı

Siyah beyazlılarla tecrübeli futbolcu arasında şu ana kadarki temaslarda anlaşma zemini bulunamamıştı.

Salih Uçan Galatasaray'a! Transferde o tarih ortaya çıktı

KUPA FİNALİ SONRASI GÖRÜŞME

İki taraf arasında görüşmeler şimdilik durma noktasına gelirken Türkiye Kupası finalinin ardından kesin kararın verileceği öğrenildi.

Salih Uçan Galatasaray'a! Transferde o tarih ortaya çıktı

Salih Uçan'ın Beşiktaş'taki durumu Trendyol Süper Lig'in büyükleri tarafından da yakından takip ediliyor.

Salih Uçan Galatasaray'a! Transferde o tarih ortaya çıktı

A Haber'de yer alan habere göre, Trabzonspor'un ilgilendiği Salih'i yerli rotasyonunu artırmak isteyen Galatasaray'ın da radara aldığı öğrenildi.

Salih Uçan Galatasaray'a! Transferde o tarih ortaya çıktı

4 GOL 5 ASİST

Beşiktaş'la sözleşme uzatmaması halinde Salih için iki takımın da devreye girebileceği ifade edildi.

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