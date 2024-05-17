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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk istedi! Yıldız isim yine listeye girdi

Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılarda bu noktada gündeme sezon başında Okan Buruk'un ısrarla istediği isim yine geldi. İşte Premier Lig'de oynayan o yıldız ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk istedi! Yıldız isim yine listeye girdi

Süper Lig'de kalan 2 haftada 1 puan aldığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray'da gelecek sezon transfer çalışmaları başladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk istedi! Yıldız isim yine listeye girdi

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un özellikle merkez orta saha oyuncu talaebinin ardından gündeme yine aynı isim geldi.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk istedi! Yıldız isim yine listeye girdi

Gelecek sezon orta sahada Lucas Torreira'nın yanına çalışkan bir partner arayan G.Saray, rotayı yeniden Sofyan Amrabat'a çevirdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk istedi! Yıldız isim yine listeye girdi

Manchester United, Fiorentina'dan kiraladığı Amrabat'ın satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verince kolları sıvayan Cimbom, yıldız futbolcunun menajeriyle temasa geçti.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk istedi! Yıldız isim yine listeye girdi

Cimbom, sezon başında çok istediği ancak son anda Manchester United'a kaptırdığı Fas'lı ön libero için yeniden düğmeye bastı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk istedi! Yıldız isim yine listeye girdi

Galatasaray, 27 yaşındaki Amrabat'ın transfer teklifine sıcak bakması üzerine Fiorentina ile masaya oturmak için hazırlıklara başladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk istedi! Yıldız isim yine listeye girdi

Daha önce sarıkırmızılı kulüpte forma giyen Nordin Amrabat'ın kardeşi olan Sofyan Ambarat, Manchester United'da 28 maçta gol veya asist katkısı sağlayamadı.

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