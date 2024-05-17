GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk istedi! Yıldız isim yine listeye girdi
Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılarda bu noktada gündeme sezon başında Okan Buruk'un ısrarla istediği isim yine geldi. İşte Premier Lig'de oynayan o yıldız ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un özellikle merkez orta saha oyuncu talaebinin ardından gündeme yine aynı isim geldi.
Gelecek sezon orta sahada Lucas Torreira'nın yanına çalışkan bir partner arayan G.Saray, rotayı yeniden Sofyan Amrabat'a çevirdi.
Manchester United, Fiorentina'dan kiraladığı Amrabat'ın satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verince kolları sıvayan Cimbom, yıldız futbolcunun menajeriyle temasa geçti.
Cimbom, sezon başında çok istediği ancak son anda Manchester United'a kaptırdığı Fas'lı ön libero için yeniden düğmeye bastı.
Galatasaray, 27 yaşındaki Amrabat'ın transfer teklifine sıcak bakması üzerine Fiorentina ile masaya oturmak için hazırlıklara başladı.
Daha önce sarıkırmızılı kulüpte forma giyen Nordin Amrabat'ın kardeşi olan Sofyan Ambarat, Manchester United'da 28 maçta gol veya asist katkısı sağlayamadı.
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