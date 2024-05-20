GALATASARAY HABERLERİ: Derbiye dev rakam! 300 bin euro...
Son dakika spor haberi: Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında kozlarını paylaştı. RAMS Park'ta oynanan maça sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Oldukça büyük talep olan biletler astronomik fiyatlara satıldı. İşte detaylar...
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10 milyon 500 bin TL'lik rekor öneriyi geri çeviremeyen şirket, locasını bir maç için devretti. Sezonluk fiyatı çıkardığı gibi üstüne de büyük kâra geçti.
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