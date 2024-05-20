Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ: Derbiye dev rakam! 300 bin euro...

GALATASARAY HABERLERİ: Derbiye dev rakam! 300 bin euro...

Son dakika spor haberi: Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında kozlarını paylaştı. RAMS Park'ta oynanan maça sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Oldukça büyük talep olan biletler astronomik fiyatlara satıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 10:39
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERLERİ: Derbiye dev rakam! 300 bin euro...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonu belirleme ihtimali olan maça Galatasaray taraftarı çok yoğun ilgi gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Derbiye dev rakam! 300 bin euro...

Rams Park'ta oynanan derbi mücadelesinde biletlere talep inanılmaz yoğundu. Karaborsada biletler VIP 125 bin TL'ye kadar yükselirken localarda ise fiyatlar çok daha fazlaydı.

GALATASARAY HABERLERİ: Derbiye dev rakam! 300 bin euro...

Sabah'ın haberine göre sezon başında kulüpten yıllık 210 bin Euro'ya loca satın alan bir şirket, bu maç için aldığı 300 bin euroluk teklife hayır diyemedi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Okan Buruk'tan F.Bahçe maçı sonrası dev neşter!
Çarpıcı derbi yorumu! "G.Saray bu tuzağa düştü"
BARAJ DOLULUK ORANLARI
Bugün kabine toplantısı var mı?
TV 8 CANLI YAYIN
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbiye dev rakam! 300 bin euro... Derbiye dev rakam! 300 bin euro... 10:39
Okan Buruk'tan F.Bahçe maçı sonrası dev neşter! Okan Buruk'tan F.Bahçe maçı sonrası dev neşter! 10:29
Arda'dan derbi paylaşımı! Bir anda gündem oldu Arda'dan derbi paylaşımı! Bir anda gündem oldu 10:10
Çarpıcı derbi yorumu! "G.Saray bu tuzağa düştü" Çarpıcı derbi yorumu! "G.Saray bu tuzağa düştü" 09:52
Flaş F.Bahçe yorumu! "Ligin ağabeyi" Flaş F.Bahçe yorumu! "Ligin ağabeyi" 09:40
Efekan Karayazı'dan flaş paylaşım! Efekan Karayazı'dan flaş paylaşım! 09:23
Daha Eski
Çorum FK - Bodrum FK maçı ne zaman? Çorum FK - Bodrum FK maçı ne zaman? 08:35
Mert Hakan'dan galibiyet üçlüsü! Mert Hakan'dan galibiyet üçlüsü! 00:41
Koç, Baki’ye saldırdı Koç, Baki’ye saldırdı 00:40
Mert Hakan'dan galibiyet üçlüsü! Mert Hakan'dan galibiyet üçlüsü! 00:31
Derbi sonrası saha karıştı! Derbi sonrası saha karıştı! 00:20
Dev derbide kazanan F.Bahçe! Dev derbide kazanan F.Bahçe! 00:20