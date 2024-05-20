GALATASARAY HABERLERİ: Derbiye dev rakam! 300 bin euro...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonu belirleme ihtimali olan maça Galatasaray taraftarı çok yoğun ilgi gösterdi.

Rams Park'ta oynanan derbi mücadelesinde biletlere talep inanılmaz yoğundu. Karaborsada biletler VIP 125 bin TL'ye kadar yükselirken localarda ise fiyatlar çok daha fazlaydı.