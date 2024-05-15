Galatasaray Dries Mertens'te mutlu sona ulaştı!

AİLESİ YİNE TRİBÜNDEYDİ Eşi Katrin Kerkhofs da İstanbul'da çok mutlu olduklarını belirterek Mertens'in Galatasaray'da devam etmesini istedi. Oğulları Ciro'yu İstanbul'da büyüten Belçikalı çift, şehir merkezinde (Maçka) yaşıyor ve aileleri ile arkadaşlarını sürekli misafir ediyor. RAMS Park'ta locası bulunan Mertens'in eşi, anne ve babası son Karagümrük maçında yine tribündeydi.