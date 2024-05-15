Galatasaray Dries Mertens'te mutlu sona ulaştı!
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Mertens konusunda anlaşma sağlandı. İşte sarı-kırmızılıların Belçikalı futbolcu ile yaptığı sözleşmenin detayları... GS SPOR HABERLERİ...
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AİLESİ YİNE TRİBÜNDEYDİ
Eşi Katrin Kerkhofs da İstanbul'da çok mutlu olduklarını belirterek Mertens'in Galatasaray'da devam etmesini istedi. Oğulları Ciro'yu İstanbul'da büyüten Belçikalı çift, şehir merkezinde (Maçka) yaşıyor ve aileleri ile arkadaşlarını sürekli misafir ediyor. RAMS Park'ta locası bulunan Mertens'in eşi, anne ve babası son Karagümrük maçında yine tribündeydi.
DRIES MERTENS KİMDİR?
Dries Mertens, 6 Mayıs 1987'de Belçika'nın Leuven kentinde dünyaya geldi. Futbola Anderlecht altyapısında başladı. Sırasıyla Gent, Eeandrach ve AGOVV'da forma giydikten sonra 2009 yazında 600 bin Euro'ya Utrecht'e imza attı. 2 yıl sonra 7 milyon Euro bonservis bedeliyle PSV'nin yolunu tuttu.
2013 yazında ise Napoli, 9.48 milyon Euro bonservisle oyuncuyu kadrosuna kattı. 2022'de sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray'a geldi. Cimbom'la sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan deneyimli yıldızın güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon Euro...
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