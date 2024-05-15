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Galatasaray Dries Mertens'te mutlu sona ulaştı!

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Mertens konusunda anlaşma sağlandı. İşte sarı-kırmızılıların Belçikalı futbolcu ile yaptığı sözleşmenin detayları... GS SPOR HABERLERİ...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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Galatasaray'da Dries Mertens'te mutlu sona ulaştı!

İç transferde sezon sonunu beklemeyen Galatasaray, 10 numarası Dries Mertens'le yola 'devam' dedi. İki hafta önce Mertens'le görüşmeler başladı, eşi Katrin Kerkhofs da sürece dahil oldu ve taraflar arasında kesin anlaşmaya varıldı.

Galatasaray'da Dries Mertens'te mutlu sona ulaştı!

Sabah'ın haberine göre; Belçikalı yıldızın sözleşmesi 1 sene daha uzatıldı. Konuyla ilgili Fenerbahçe derbisi öncesinde resmi açıklama bekleniyor.

Galatasaray'da Dries Mertens'te mutlu sona ulaştı!

8 hafta üst üste asist yaparak sezona damgasını vuran 37 yaşındaki Mertens, menajeri aracılığıyla yapılan pazarlıklarda 4 milyon Euro'dan 2.9 milyon Euro'ya indi ve hiçbir şart koşmadı.

Galatasaray'da Dries Mertens'te mutlu sona ulaştı!

AİLESİ YİNE TRİBÜNDEYDİ

Eşi Katrin Kerkhofs da İstanbul'da çok mutlu olduklarını belirterek Mertens'in Galatasaray'da devam etmesini istedi. Oğulları Ciro'yu İstanbul'da büyüten Belçikalı çift, şehir merkezinde (Maçka) yaşıyor ve aileleri ile arkadaşlarını sürekli misafir ediyor. RAMS Park'ta locası bulunan Mertens'in eşi, anne ve babası son Karagümrük maçında yine tribündeydi.

Galatasaray'da Dries Mertens'te mutlu sona ulaştı!

DRIES MERTENS KİMDİR?

Dries Mertens, 6 Mayıs 1987'de Belçika'nın Leuven kentinde dünyaya geldi. Futbola Anderlecht altyapısında başladı. Sırasıyla Gent, Eeandrach ve AGOVV'da forma giydikten sonra 2009 yazında 600 bin Euro'ya Utrecht'e imza attı. 2 yıl sonra 7 milyon Euro bonservis bedeliyle PSV'nin yolunu tuttu.

Galatasaray'da Dries Mertens'te mutlu sona ulaştı!

2013 yazında ise Napoli, 9.48 milyon Euro bonservisle oyuncuyu kadrosuna kattı. 2022'de sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray'a geldi. Cimbom'la sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan deneyimli yıldızın güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon Euro...

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