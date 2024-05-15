Fener'e büyük fark

Ligde son 2 haftaya Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider giren G.Saray, pazar günü oynanacak derbide alacağı 1 puanla bile şampiyonluğunu ilan edecek. 1959'da başlayan Süper Lig'de, şampiyonluk sayısında 1980'lere ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gerisinde giren Cimbom; Türk futbolunda çığır açan Jupp Derwall hamlesiyle, 14 yıllık hasretine 1987'de son vermişti. Takvimler 1985'i gösterdiğinde Fenerbahçe'nin 11, Galatasaray ve Beşiktaş'ın 6'şar şampiyonluğu vardı. Fark 1990'larda kapandı. Galatasaray, üst üste 4 zaferin ardından ilk kez, tarihi Avrupa başarılarını da kazandığı 2000'de, Fener'in önüne geçti. 2014'e kadar şampiyonluk sayıları dengeli gitti. O yıl durum 19-19'du. Fenerbahçe, 2014'te adeta stop etti. 2023-24'e kadar 9 sezonda Galatasaray 4, Beşiktaş 3 kez mutlu sona ulaştı. Aslan bugün 24. zaferin eşiğinde... Galatasaray, 1985'te 5 şampiyonluk geride olduğu Fenerbahçe'ye tam 39 yıl sonra, ilk kez 5 fark atmış olacak.

100'LER KULÜBÜNE 1 KALA

G.Saray, Fenerbahçe derbisinden 1 puanla ayrılsa bile Süper Lig'de 1 sezonda 100 puan barajını geçen ilk kulüp olacak. Sarı-kırmızılıların hedefi; kalan iki maçı da kazanıp 105 puanla sezonu kapatmak. Avrupa'da 100 puan barajını, İngiltere'de Pep'le Manchester City (100), İspanya'da Mourinho'yla Real Madrid (100), İtalya'da Conte'yle Juventus (102) geçti. İskoçya'da Celtic 106, Sırbistan'da Kızılyıldız 108 puan aldı.