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Olimpiyat çıkarması

23 bin Aslan, Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki yerini aldı Sarı-kırmızılılar, adeta şampiyonluk provası yaptı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 06:50
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Olimpiyat çıkarması

Fatih Karagümrük, Galatasaray karşılaşmasında sarı-kırmızılı taraftarlara stadyumun yüzde 30'u açıldı. Yaklaşık 23 bin biletli Galatasaray taraftarı kendine ayrılan alanda mücadeleyi takip etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarına deplasmanda iç saha deneyimi yaşattı. Erken saatlerde Atatürk Olimpiyat Stadı'na gelen sarı- kırmızılılar, şampiyonluk şarkıları söyledi. Stadyumda ise 90 dakika boyunca takımlarına destek verdiler. Sarı-kırmızılı taraftarlar, son anlarda gelen galibiyet golüyle coştu. 3-2'lik zaferi takımlarıyla kutladı.

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