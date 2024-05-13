Olimpiyat çıkarması

Fatih Karagümrük, Galatasaray karşılaşmasında sarı-kırmızılı taraftarlara stadyumun yüzde 30'u açıldı. Yaklaşık 23 bin biletli Galatasaray taraftarı kendine ayrılan alanda mücadeleyi takip etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarına deplasmanda iç saha deneyimi yaşattı. Erken saatlerde Atatürk Olimpiyat Stadı'na gelen sarı- kırmızılılar, şampiyonluk şarkıları söyledi. Stadyumda ise 90 dakika boyunca takımlarına destek verdiler. Sarı-kırmızılı taraftarlar, son anlarda gelen galibiyet golüyle coştu. 3-2'lik zaferi takımlarıyla kutladı.