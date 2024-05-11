Galatasaray'den dev plan! Fenerbahçe derbisinde öyle bir şey yapacaklar ki...

Trendyol Süper Lig'in 37. haftası Galatasaray - Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Kritik mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda bu mücadeleye özel dev bir planın yapıldığı aktarıldı. İşte haberin detayları...
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 16:01Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 16:27
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.
Cimbom'un ev sahibi olduğu karşılaşma öncesi sarı-kırmızılılar şimdiden bu mücadeleye özel planlamalara başladı.
Milliyet'in haberine göre; sarı-kırmızılarda yarın Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında yaşayabileceği bir puan kaybı durumunda şampiyonluğun ilan edilebileceği ihtimali üzerinde duruldu.
Şampiyonluğun ilan edilmesi halinde ise Cimbom gelecek hafta Rams Park'ta oynanacak Fenerbahçe maçının 19.05'te (19 Mayıs'ta) oynanmasını isteyecek. Böylece lig kupasıyla beraber Süper Kupa, sarı-kırmızılı futbolcuların ellerinde yükselecek.
Ayrıca derbi öncesi, şampiyonluğa ulaşan kadın futbol takımı ile beraber sutopu takımının da, kupalarıyla beraber tribünleri selamlaması sağlanacak.
Ezeli rakibi ile oynayacağı derbiyi kupa şovuna çevirmeyi planlayan Galatasaray'da, Başkan Dursun Özbek'in bu kupa şovunu gövde gösterisine çevirmeyi amaçladığı ifade edildi. Yaklaşan seçimler öncesi yapılacak bu gösteri, Özbek ve ekibinin elini güçlendirecek.