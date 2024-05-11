Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Cimbom'un Fatih Karagümrük maçı 11'i
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Karşılaşma öncesi ise Cimbom'un ilk 11'i büyük merak konusu haline geldi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 12:38 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 13:10
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CİMBOM ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR
Galatasaray, bu hafta yapılacak maçların sonucuna göre Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşabilir. Ligin bitimine 3 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde olan sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük karşılaşmasından 3 puanla ayrılması halinde şampiyonluk için F.Bahçe'nin Kayserispor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.
Sarı-lacivertlilerin yenilmesi halinde Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yetecek. Fenerbahçe'nin olası beraberliğinde de Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında alacağı galibiyetle şampiyonluğa ulaşabilecek.
G.SARAY İLKE KARAGÜMRÜK 20. RANDEVUDA
Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 20. kez karşı karşıya gelecek. İki takım, ligde daha önce 19 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 12 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Beş mücadele ise beraberlikle sona erdi. Rekabette Galatasaray 36 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 16 golle karşılık verdi.
SÜPER LİG'DE 23 MAÇTIR YENİLMİYOR
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 23 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 23 lig maçında 21 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
7 OYUNCU KART SINIRINDA
Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu oyuncular, mücadelede kart görmeleri durumunda 37. haftadaki Fenerbahçe maçında yer alamayacak. Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük maçına tam kadro çıkacak.
G.SARAY, SON 5 LİG MAÇINDA 18 GOL ATTI
Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'deki son 5 maçında 18 gol kaydetti. Galatasaray, ligde EMS Yapı Sivasspor'a 6, Corendon Alanyaspor ve Siltaş Yapı Pendikspor'a 4'er, Yukatel Adana Demirspor'a 3 ve Hatayspor'a 1 gol attı. Sarı-kırmızılılar, ligde 35 maçta ise 86 kez fileleri havalandırdı.
ICARDİ, SERİYE DEVAM ETMEK İSTİYOR
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi, gol krallığındaki zirvedeki yerini korumak istiyor. Üst üste son 7 lig maçında 9 kez fileleri havalandıran Icardi, toplamda 23 gole ulaşarak gol krallığında zirvede yer alıyor. Arjantinli santrfor, bu sezon takımının galibiyetlerinde önemli rol oynadı. Icardi, Fatih Karagümrük mücadelesinde de takımının gol umudu olacak.
OKAN BURUK İLE TOLUNAY KAFKAS 7. KEZ RAKİP
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, bugüne kadar resmi müsabakalarda 6 kez rakip oldu. Buruk; Elazığ, Gaziantepspor, Sivasspor ve Galatasaray'ı çalıştırırken, Kafkas da Karabükspor, Kayserispor ve MKE Ankaragücü'nün başındaydı. Bu maçlarda Okan Buruk'un takımları 3, Tolunay Kafkas'ın ekipleri de 1 kez kazandı. 2 mücadele ise berabere sona erdi.
FATİH KARAGÜMRÜK, LİGDEKİ SON 3 MAÇINDAN 7 PUAN ÇIKARDI
Ligde kümede kalma mücadelesi veren Fatih Karagümrük, son 3 maçta 7 puan topladı. Geçen hafta konuk olduğu Kayserispor'la 2-2 berabere kalan Fatih Karagümrük, Bitexen Antalyaspor'u evinde 4-1 ve İstanbulspor'u da deplasmanda 2-1 mağlup etti.
İşte G.Saray'ın Karagümrük maçı muhtemel 11'i:
Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.
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