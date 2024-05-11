Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Cimbom'un Fatih Karagümrük maçı 11'i

G.SARAY, SON 5 LİG MAÇINDA 18 GOL ATTI Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'deki son 5 maçında 18 gol kaydetti. Galatasaray, ligde EMS Yapı Sivasspor'a 6, Corendon Alanyaspor ve Siltaş Yapı Pendikspor'a 4'er, Yukatel Adana Demirspor'a 3 ve Hatayspor'a 1 gol attı. Sarı-kırmızılılar, ligde 35 maçta ise 86 kez fileleri havalandırdı.

OKAN BURUK İLE TOLUNAY KAFKAS 7. KEZ RAKİP



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, bugüne kadar resmi müsabakalarda 6 kez rakip oldu. Buruk; Elazığ, Gaziantepspor, Sivasspor ve Galatasaray'ı çalıştırırken, Kafkas da Karabükspor, Kayserispor ve MKE Ankaragücü'nün başındaydı. Bu maçlarda Okan Buruk'un takımları 3, Tolunay Kafkas'ın ekipleri de 1 kez kazandı. 2 mücadele ise berabere sona erdi.