Haberler Galatasaray Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Cimbom'un Fatih Karagümrük maçı 11'i

Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Cimbom'un Fatih Karagümrük maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Karşılaşma öncesi ise Cimbom'un ilk 11'i büyük merak konusu haline geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 12:38 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 13:10
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Cimbom'un Fatih Karagümrük maçı 11'i

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Samet Çiçek yapacak. Maçın 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Cimbom'un Fatih Karagümrük maçı 11'i

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren lider Galatasaray, ligin geride kalan 35 maçlık bölümünde 31 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 96 puan topladı. Puan cetvelinde 15. sırada bulunan VavaCars Fatih Karagümrük'ün ise 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 37 puanı bulunuyor.

Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Cimbom'un Fatih Karagümrük maçı 11'i

İki takım arasında ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan maçı sarı-kırmızılılar 1-0 kazanmıştı. Ayrıca Fatih Karagümrük, bu sezon RAMS Park'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek, sarı-kırmızılıları kupadan elemişti.

Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Cimbom'un Fatih Karagümrük maçı 11'i

CİMBOM ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR

Galatasaray, bu hafta yapılacak maçların sonucuna göre Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşabilir. Ligin bitimine 3 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde olan sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük karşılaşmasından 3 puanla ayrılması halinde şampiyonluk için F.Bahçe'nin Kayserispor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Cimbom'un Fatih Karagümrük maçı 11'i

Sarı-lacivertlilerin yenilmesi halinde Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yetecek. Fenerbahçe'nin olası beraberliğinde de Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında alacağı galibiyetle şampiyonluğa ulaşabilecek.

Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Cimbom'un Fatih Karagümrük maçı 11'i

G.SARAY İLKE KARAGÜMRÜK 20. RANDEVUDA

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 20. kez karşı karşıya gelecek. İki takım, ligde daha önce 19 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 12 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Beş mücadele ise beraberlikle sona erdi. Rekabette Galatasaray 36 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 16 golle karşılık verdi.

Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Cimbom'un Fatih Karagümrük maçı 11'i

SÜPER LİG'DE 23 MAÇTIR YENİLMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 23 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 23 lig maçında 21 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Cimbom'un Fatih Karagümrük maçı 11'i

7 OYUNCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Cimbom'un Fatih Karagümrük maçı 11'i

Bu oyuncular, mücadelede kart görmeleri durumunda 37. haftadaki Fenerbahçe maçında yer alamayacak. Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük maçına tam kadro çıkacak.

Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Cimbom'un Fatih Karagümrük maçı 11'i

G.SARAY, SON 5 LİG MAÇINDA 18 GOL ATTI

Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'deki son 5 maçında 18 gol kaydetti. Galatasaray, ligde EMS Yapı Sivasspor'a 6, Corendon Alanyaspor ve Siltaş Yapı Pendikspor'a 4'er, Yukatel Adana Demirspor'a 3 ve Hatayspor'a 1 gol attı. Sarı-kırmızılılar, ligde 35 maçta ise 86 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Cimbom'un Fatih Karagümrük maçı 11'i

ICARDİ, SERİYE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi, gol krallığındaki zirvedeki yerini korumak istiyor. Üst üste son 7 lig maçında 9 kez fileleri havalandıran Icardi, toplamda 23 gole ulaşarak gol krallığında zirvede yer alıyor. Arjantinli santrfor, bu sezon takımının galibiyetlerinde önemli rol oynadı. Icardi, Fatih Karagümrük mücadelesinde de takımının gol umudu olacak.

Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Cimbom'un Fatih Karagümrük maçı 11'i

OKAN BURUK İLE TOLUNAY KAFKAS 7. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, bugüne kadar resmi müsabakalarda 6 kez rakip oldu. Buruk; Elazığ, Gaziantepspor, Sivasspor ve Galatasaray'ı çalıştırırken, Kafkas da Karabükspor, Kayserispor ve MKE Ankaragücü'nün başındaydı. Bu maçlarda Okan Buruk'un takımları 3, Tolunay Kafkas'ın ekipleri de 1 kez kazandı. 2 mücadele ise berabere sona erdi.

Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Cimbom'un Fatih Karagümrük maçı 11'i

FATİH KARAGÜMRÜK, LİGDEKİ SON 3 MAÇINDAN 7 PUAN ÇIKARDI

Ligde kümede kalma mücadelesi veren Fatih Karagümrük, son 3 maçta 7 puan topladı. Geçen hafta konuk olduğu Kayserispor'la 2-2 berabere kalan Fatih Karagümrük, Bitexen Antalyaspor'u evinde 4-1 ve İstanbulspor'u da deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Cimbom'un Fatih Karagümrük maçı 11'i

İşte G.Saray'ın Karagümrük maçı muhtemel 11'i:

Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.

G.Saray'dan bomba transfer harekatı! Ziyech devreye girdi
İşte Kartal'ın Kayserispor maçı 11'i!
DİĞER
Sene 1970... Bu ünlü teknik direktörü tandınız mı? Şimdi dünyanın en iyilerinden
Doğal gaz arzında rekor: Hedefler aşıldı! Türkiye'de doğal gaz dağıtımına geçen yıl 17 milyar liradan fazla yatırım yapıldı
Özbek'ten flaş Mbappe sözleri!
Galatasaray ondan vazgeçmiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Özbek'ten F.Bahçe ve Beşiktaş'a sitem!
G.Saray'dan bomba transfer harekatı! Ziyech devreye girdi
İstanbul baraj doluluk oranı 11 MAYIS rakamları
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması! Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması! 13:12
İşte Kartal'ın Kayserispor maçı 11'i! İşte Kartal'ın Kayserispor maçı 11'i! 13:07
İşte Buruk'un Karagümrük maçı 11'i! İşte Buruk'un Karagümrük maçı 11'i! 12:37
Özbek'ten F.Bahçe ve Beşiktaş'a sitem! Özbek'ten F.Bahçe ve Beşiktaş'a sitem! 12:15
Atalanta - Roma maçı ne zaman? Atalanta - Roma maçı ne zaman? 12:12
Juventus - Salernitana maçı ne zaman? Juventus - Salernitana maçı ne zaman? 12:09
Daha Eski
Hellas Verona - Torino maçı ne zaman? Hellas Verona - Torino maçı ne zaman? 11:47
Genoa - Sassuolo maçı ne zaman? Genoa - Sassuolo maçı ne zaman? 11:43
Lazio - Empoli maçı ne zaman? Lazio - Empoli maçı ne zaman? 11:40
Hasan Arat:Bu kulüpten elinizi çekin Hasan Arat:Bu kulüpten elinizi çekin 11:18
Özbek'ten flaş Mbappe sözleri! Özbek'ten flaş Mbappe sözleri! 11:05
Galatasaray ondan vazgeçmiyor! Galatasaray ondan vazgeçmiyor! 10:33