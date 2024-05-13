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Mayısların efendisi

Aslan, Karagümrük'ü yenerek 17'de 17 yaptı. Rekorların takımı, Berkan'ın 90'daki golüyle 3-2'lik zafere uçtu. 99 puana yükselen G.Saray, gelecek hafta derbide berabere kalsa bile şampiyon olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 06:50
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Mayısların efendisi

Şampiyonluk artık 1 puan uzaklıkta... Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında ölüp ölüp dirildiği maçta Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenerek mutlu sona daha da yaklaştı. Sarı-kırmızılılar, Mendes'in 34'teki şok golüyle geri düştüğü mücadelede, 45+4'te Barış Alper'le eşitliği sağladı. İkinci yarıda üst üste fırsatları harcayan Aslan, 70'te Barış Alper'in servisinde Mertens'le öne geçti.

Aslan, K.Gümrük maçıyla Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 24'e çıkardı. Son olarak ligin ilk yarısında Hatay'a kaybeden G.Saray, sonrasında 22 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

1 PUANA ŞAMPİYON

Herkes G.Saray'ın fişi çektiğini düşünürken Markao'nun 84'teki golüyle Olimpiyat Stadı buz kesti. 90'da sahneye Berkan Kutlu çıktı ve takımını 3-2'lik zafere uçurdu. 17'de 17 yaparak rekorunu tazeleyen Galatasaray, 99 puana ulaştı. Aslan gelecek hafta Rams Park'ta Fenerbahçe'den 1 puan dahi alması halinde 24. şampiyonluğuna ulaşacak. Kaybederse son hafta Konya'da da 1 puan yetecek.

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