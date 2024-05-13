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10'un adı Mertens

Belçikalı maestro, dün gece yine şovuyla mest etti. 1 gol, 1 asistle galibiyeti getiren 37 yaşındaki yıldız, üst üste 8. maçında skor yaparak tarih yazdı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 06:50
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10'un adı Mertens

Dries Mertens fırtınası hız kesmiyor... Şampiyonluk yolunda G.Saray'ı sırtlayan 37 yaşındaki yıldız, son 7 haftada skora katkı vermişti. Belçikalı, dün gece yine sahneye çıktı. Mertens önce Barış Alper Yılmaz'ın golünde nefis ortasıyla asist yapan isimdi. Bu sezon 15. gol pasını veren yıldız, asist krallığındaki yerini perçinledi. Mertens ayrıca 2014- 15'ten bu yana Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de üst üste sekiz maçta asist yapan ilk oyuncu oldu. 70'te ise bu kez roller değişti. Barış'ın servisinde Mertens ağları sarstı. Süper Lig'de 9 gol, 15 asiste ulaşan Mertens, şampiyonluk yolundaki katkısını sürdürdü.

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