Şampiyonluk haftası

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edebilir. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 35. haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider tamamladı. Galatasaray, ligin kalan üç haftalık bölümünde sırasıyla deplasmanda Fatih Karagümrük, iç sahada Fenerbahçe ile karşılaşırken, ligi Konyaspor deplasmanında noktalayacak. Sarı lacivertliler ise içeride Kayserispor, deplasmanda Galatasaray ve sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

FENER DERBİSİ ASLANTEPE'DE

Galatasaray, ligin 36. haftasında Fatih Karagümrük müsabakasıyla şampiyonluğunu garantileyebilir. Sarı-kırmızılı ekip, yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maçı kazanması durumunda, şampiyonluk için Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Puan farkı korunarak veya kapanarak geçilmesi durumunda şampiyonluk heyecan son 2 haftaya taşınacak. O zaman da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 37. haftada RAMS Park'ta yapılacak derbi, düğümün çözülmesi için kritik önem kazanacak.

23. ŞAMPIYONLUKLA RAKİPSİZ

Galatasaray, 65 sezonu geride kalan ligde 23 kez şampiyon oldu. Ligde en fazla zafere ulaşan takım konumundaki sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin (19) 4 şampiyonluk önünde bulunuyor. Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren Cimbom, bu sezonu da şampiyon tamamlaması durumunda 24. kez zafer turu atacak. "Cimbom"un beşinci yıldızı kazanmasına bir şampiyonluk kalacak.

3 KUPALI MUHTEŞEM ŞOV

Galatasaray şampiyon olursa bu durumda Fenerbahçe maçında lig şampiyonluğu, Süper Kupa ve kadın takımının tarihi zaferi aynı gün kutlanacak. Sarı-kırmızılılılar, 19 Mayıs Pazar günü oynanacak derbiye 'şampiyon' unvanıyla çıkarsa plan şu: 3 kupayı aynı gün almak.

OLİMPİYAT'TA 40 BİN ASLAN

Galatasaray taraftarları, Karagümrük ile Olimpiyat Stadı'nda oynayacakları maça yoğun ilgi gösterdi. Kendilerine ayrılan yüzde 30 oranındaki biletleri tüketen taraftarların, ayrıca K.Gümrük tribünlerinden farklı passoliglerle bilet aldığı öğrenildi. 40 bin G.Saraylı statta yer alacak.