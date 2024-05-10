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Ustalar iş başında

24. şampiyonluğa ilerleyen Aslan’da tecrübe konuştu... Muslera tam 17 kez kalesini gole kapatırken; İcardi 23 golle tahta oturdu. Mertens ve Kerem Demirbay da yıldızlara eşlik etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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Ustalar iş başında

G.Saray şampiyonluğa usta oyuncularıyla birlikte yürüyor. Tecrübeli isimler, bu sezon gösterdikleri üst düzey performansla kalitelerini kanıtladı. Takımın en tecrübeli oyuncusu ve kaptanı Muslera, bu sezon 34 maçta 17 kez kalesini gole kapattı. 37 yaşındaki eldiven, hem rekor kırdı hem de büyük katkı sağladı. Takımın bir diğer tecrübeli ismi Dries Mertens, gollerin ötesinde yaptığı asistlerle takımına can verdi. Özellikle son haftalarda üst düzey bir performans sergileyen 37 yaşındaki yıldız, 8 gol atmayı başarırken verdiği 14 gol pasıyla bu alanda zirveyi gördü.

31 MAÇTA 32 GOL KATKISI

Cimbom'u sırtında taşıyan bir diğer tecrübeli isim ise 31 yaşındaki Mauro İcardi oldu. Geçen sezon son 9 haftada 13 golle şampiyonluğun mimarı olan Tangocu, bu yıl da son 7 haftada üst üste skor yaptı. Arjantinli yıldız, 31 maçta sağladığı 23 gol 9 asistlik katkıyla hem gol krallığında zirveye çıktı hem de takımını zirveye çıkarttı. Yaz transfer döneminde Galatasaray'a katılan Kerem Demirbay da kısa süre içerisinde takıma uyum sağlarken, orta sahada tecrübesini konuşturdu. 30 yaşındaki oyuncu, 32 maçta takımına 6 gol, 4 asistlik katkı verdi.

SAVUNMA DUVAR ÖRDÜ

Aslan bu sezon savunmasıyla ön plana çıktı. Nelsson, Davinson ve Abdülkerim rakip hücumcuların korkulu rüyası oldu. G.Saray böylece, kalesinde sadece 22 gol görerek bu alanda zirvenin hakimi oldu.

JOKERLER İŞ BAŞINDA

Okan Buruk bu sezon eksik oyuncuların yokluğunda jokerleri de ortaya çıkarttı. Barış Alper ile Kaan Ayhan takım içinde bu görevi gördü. İki oyuncu da teknik direktör nerede görev verilirse hakkıyla yerine getirdi. Kaan sağ bek, sol bek, stoper ve orta sahada oynadı. Barış ise sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat ve santrforda görev yaptı.

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