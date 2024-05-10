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Meşaleyi Gümrük'te yakacağız

Süper Lig'de Pazar günü Karagümrük'le kozlarını paylaşacak lider Galatasaray, kritik maça kilitlendi. Karagümrük sonrası dev derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak Cimbom, önce Gümrük engelini aşacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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Meşaleyi Gümrük'te yakacağız

Süper Lig'de Pazar günü Karagümrük'le kozlarını paylaşacak lider Galatasaray, kritik maça kilitlendi. Karagümrük sonrası dev derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak Cimbom, önce Gümrük engelini aşacak. Düşmeme mücadelesi veren rakipleri karşısında çok dikkatli olmaları gerektiğini altını çizen teknik direktör Okan Buruk, "Şampiyonluk için geri sayımdayız. Sonuçlar ne olursa olsun konsantrasyonumuz Karagümrük maçında olmalı. Şampiyonluk meşalesini Karagümrük'te yakacağız. Derbide de şampiyonluğu kutlayacağız" diye takımını motive ediyor.

7 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Torreira, Nelsson, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan, Oliveira ve Sanchez, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular Pazar günkü Karagümrük maçında sarı kart görmesi durumunda 37. haftada RAMS Park'ta F.Bahçe'yle oynanacak dev derbide cezalı duruma düşecek.

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