Galatasaray'ın eski yıldızı Mario Jardel'den olay sözler! "Şimdiki değerim..."

"Biz kendi tarihimizi yazdık o da öyle yapıyor. Biliyorum ki yaşadığım başarılar hiçbir zaman silinmeyecek. Süper Kupa'yı kazanmıştık. Büyük bir beklentiyle gelmiştim ve attığım gollerle karşılığını vermiştim. Futbol gelişti ve değişti. Eskisi gibi sabit ve çok gol atan santrfor kalmadı. Benim dönemimdeki gol ortalamalarına şu an rastlanmıyor"