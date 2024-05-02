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Galatasaray'ın eski yıldızı Mario Jardel'den olay sözler! "Şimdiki değerim..."

Bir dönem Galatasaray formasını terleten ve sarı-kırmızılılarda top koşturduğu dönemde en çok konuşulan isimlerden birisi olan Mario Jardel kariyeri ve gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. İşte eski yıldızın o sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 12:31
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Galatasaray'ın eski yıldızı Mario Jardel'den olay sözler! "Şimdiki değerim..."

Galatasaray'ın iz bırakan forvetlerinden Mario Jardel, Türkiye Gazetesi'ne dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın eski yıldızı Mario Jardel'den olay sözler! "Şimdiki değerim..."

İstanbul'u ikinci evi gibi hissettiğini belirten Jardel, "Galatasaray'daki hatıralarını hiçbir zaman unutmayacağım. Keşke 3-4 yıl daha kalsaydım. Benim için çok farklı senaryolar gelişebilirdi." dedi.

Galatasaray'ın eski yıldızı Mario Jardel'den olay sözler! "Şimdiki değerim..."

Icardi'nin Galatasaray'da büyük işler yaptığını dile getiren Brezilyalı, "Biz kendi tarihimizi yazdık o da öyle yapıyor. Biliyorum ki yaşadığım başarılar hiçbir zaman silinmeyecek. Süper Kupa'yı kazanmıştık. Büyük bir beklentiyle gelmiştim ve attığım gollerle karşılığını vermiştim. Futbol gelişti ve değişti. Eskisi gibi sabit ve çok gol atan santrfor kalmadı. Benim dönemimdeki gol ortalamalarına şu an rastlanmıyor" şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın eski yıldızı Mario Jardel'den olay sözler! "Şimdiki değerim..."

Futbolcu değerleri konusuna da değinen Jardel, "Şu an 20 gol atan oyuncu 150 milyon euroya satılıyor. Jardel gibi isim olsa 50-60 gol atsa 300 milyon Euro ederdi. Para çoğaldı ama kalite yükselmedi" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın eski yıldızı Mario Jardel'den olay sözler! "Şimdiki değerim..."

Başarının sadece parayla ilgili olmadığını belirten eski futbolcu, "O dönem Fatih Terim ve Lucescu gibi hocaların da ciddi katkısı vardı. Şu an da Okan Buruk aynı şekilde devam ediyor. Mesela Fenerbahçe çok uzun zamandır fazla harcama yapıp, büyük yatırımlar yapıyor ama istenen başarıları yakalayamıyor. Çok para harcamak takım olmaya yetmiyor. Bazen bütün parçaların bir yere oturması gerekiyor" dedi.

Galatasaray'ın eski yıldızı Mario Jardel'den olay sözler! "Şimdiki değerim..."

Galatasaray, Jardel'i 2000-2001 sezonu başında 17.05 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

Galatasaray'ın eski yıldızı Mario Jardel'den olay sözler! "Şimdiki değerim..."

Sarı-Kırmızılılarda 1 sezon forma giyen Brezilyalı forvet Sporting'e 6.2 milyon euroya satılmıştı.

Galatasaray'ın eski yıldızı Mario Jardel'den olay sözler! "Şimdiki değerim..."

Galatasaray formasıyla 43 maça çıkan Mario Jardel 34 gol, 5 asistlik istatistik yakalamıştı.

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