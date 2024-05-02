Galatasaray'ın eski yıldızı Mario Jardel'den olay sözler! "Şimdiki değerim..."
Bir dönem Galatasaray formasını terleten ve sarı-kırmızılılarda top koşturduğu dönemde en çok konuşulan isimlerden birisi olan Mario Jardel kariyeri ve gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. İşte eski yıldızın o sözleri...
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Futbolcu değerleri konusuna da değinen Jardel, "Şu an 20 gol atan oyuncu 150 milyon euroya satılıyor. Jardel gibi isim olsa 50-60 gol atsa 300 milyon Euro ederdi. Para çoğaldı ama kalite yükselmedi" ifadelerini kullandı.
Başarının sadece parayla ilgili olmadığını belirten eski futbolcu, "O dönem Fatih Terim ve Lucescu gibi hocaların da ciddi katkısı vardı. Şu an da Okan Buruk aynı şekilde devam ediyor. Mesela Fenerbahçe çok uzun zamandır fazla harcama yapıp, büyük yatırımlar yapıyor ama istenen başarıları yakalayamıyor. Çok para harcamak takım olmaya yetmiyor. Bazen bütün parçaların bir yere oturması gerekiyor" dedi.
Galatasaray, Jardel'i 2000-2001 sezonu başında 17.05 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.
Sarı-Kırmızılılarda 1 sezon forma giyen Brezilyalı forvet Sporting'e 6.2 milyon euroya satılmıştı.
Galatasaray formasıyla 43 maça çıkan Mario Jardel 34 gol, 5 asistlik istatistik yakalamıştı.
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