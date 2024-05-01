Galatasaray'da karar verildi! Mertens...

Galatasaray ile ikinci şampiyonluğuna koşan Dries Mertens, Sabah'ın haberine göre 1 yıl daha Galatasaray'da yola devam etme kararı aldı.

Geçen sezonun başında 1+1 yıllık sözleşme ile anlaşılan ve bonservis bedeli ödenmeyen yıldız oyuncu, bu sezon futbola veda etmeye hazırlanıyordu. Ancak ortaya koyduğu performansın ardından jübileden vazgeçtiğini duyurmuştu.