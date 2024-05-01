Galatasaray'da karar verildi! Mertens...
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 1 şampiyonluk yaşayan ve diğerine ulaşmak isteyen Dries Mertens için karar verildi. Belçikalı yıldız takımda kalacak mı? İşte detaylar... (GS spor haberi)
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ASİSTLERİ İLE TAKIMI SIRTLIYOR
36 yaşındaki futbolcu kararını sezon sonunda vereceğini söylerken, G.Saray ile prensipte anlaşmaya vardı.
Yönetimin "1 yıl daha futbol oyna, sonra teknik ekibe geç" mesajına sıcak bakan yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı takımla 2024- 25'te de sahaya çıkacak.
Deneyimli isim son 6 lig maçında 7 asist-2 gol ile 9 gole doğrudan katkı sağlarken bu sezon toplamda 9 gol-13 asistle oynadı.
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