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Galatasaray'da karar verildi! Mertens...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 1 şampiyonluk yaşayan ve diğerine ulaşmak isteyen Dries Mertens için karar verildi. Belçikalı yıldız takımda kalacak mı? İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 12:13
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Galatasaray'da karar verildi! Mertens...

Galatasaray ile ikinci şampiyonluğuna koşan Dries Mertens, Sabah'ın haberine göre 1 yıl daha Galatasaray'da yola devam etme kararı aldı.

Galatasaray'da karar verildi! Mertens...

Geçen sezonun başında 1+1 yıllık sözleşme ile anlaşılan ve bonservis bedeli ödenmeyen yıldız oyuncu, bu sezon futbola veda etmeye hazırlanıyordu. Ancak ortaya koyduğu performansın ardından jübileden vazgeçtiğini duyurmuştu.

Galatasaray'da karar verildi! Mertens...

Galatasaray yönetimi ise yıldız hücumcu ile 1 yıl daha yola devam etmek istediğini iletti.

Galatasaray'da karar verildi! Mertens...

ASİSTLERİ İLE TAKIMI SIRTLIYOR

36 yaşındaki futbolcu kararını sezon sonunda vereceğini söylerken, G.Saray ile prensipte anlaşmaya vardı.

Galatasaray'da karar verildi! Mertens...

Yönetimin "1 yıl daha futbol oyna, sonra teknik ekibe geç" mesajına sıcak bakan yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı takımla 2024- 25'te de sahaya çıkacak.

Galatasaray'da karar verildi! Mertens...

Deneyimli isim son 6 lig maçında 7 asist-2 gol ile 9 gole doğrudan katkı sağlarken bu sezon toplamda 9 gol-13 asistle oynadı.

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