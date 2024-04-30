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Zaha’ya Ada takibi!
Beklentilerin uzağında kalan Wilfried Zaha'nın geleceği henüz netleşmedi. Yüksek maliyetli kontratının karşılığını vermeyen Fildişi Sahilli oyuncunun İngiltere'den talipleri olduğu öğrenildi. Everton, West Ham United, Aston Villa ve Fulham'ın takip ettiği 31 yaşındaki yıldıza gelecek teklifler dinlenecek. Sarı-kırmızılılar, transferde kolaylık sağlamaya hazır. Zaha bu sezon tüm kulvarlarda 39 maça çıkarken 10 gol ve 5 asistlik performans ortaya koydu.
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