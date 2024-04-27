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Mertens zirvede

Ziyech ve İcardi’ye servis yapan 37 yaşındaki yıldız, kariyerinin en yüksek sayısını tekrarladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 06:50
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Mertens zirvede

Aslan'ı şampiyonluk yolunda sırtlayan Dries Mertens, dün de sahneye çıktı. 37 yaşındaki Belçikalı oyuncu, önce 54'te Ziyech'in golünde pası veren isim oldu. Sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden yıldız, 90+1'de ise Mauro İcardi'ye gol pası verdi. Üst üste 6. maçında da gol katkısı veren Mertens, Süper Lig'deki asist sayısını 13'e çıkarttı ve Kasımpaşalı Hajradinovic'le zirveyi paylaştı. Belçikalı yıldız ayrıca Napoli'de 2018-2019 sezonundaki sayısını yakaladı. Mertens'in ayrıca Süper Lig'de 6 da golü bulunuyor.

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