Haberler Galatasaray Galatasaray rekor peşinde! İlk takım olacak...

Galatasaray rekor peşinde! İlk takım olacak...

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de geride kalan 34 haftanın ardından en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider olan Galatasaray'da gözler rekorla gelecek şampiyonluğa çevrildi. İşte dikkat çeken o detay... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray rekor peşinde! İlk takım olacak...

Süper Lig'de 34 maçta 93 puan toplayarak rekorları alt üst eden Galatasaray, artık şampiyonluk için hesap yapmaya başladı.

Galatasaray rekor peşinde! İlk takım olacak...

Son olarak 3-0'lık Adana Demirspor galibiyeti ile 15'te 15 yaparak yeni bir rekor kıran sarı kırmızılılar, zirvedeki 4 puanlık avantajını koruyor.

Galatasaray rekor peşinde! İlk takım olacak...

Cimbom önümüzdeki 3 maçtan 7 puan çıkartması halinde takipçisi F.Bahçe'nin alacağı sonuçlara bakmadan 24. şampiyonluğa ulaşacak.

Galatasaray rekor peşinde! İlk takım olacak...

DERBİDE İLAN EDEBİLİR

Sırasıyla Sivasspor, Karagümrük (D) ve F.Bahçe'ye karşılaşacak Cimbom'a bu 3 karşılaşmada alacağı 7 puan yetecek. Aslan'ın bu hesaba göre, 37. haftada F.Bahçe karşısında evinde şampiyonluğu garantileme ihtimali var.

Galatasaray rekor peşinde! İlk takım olacak...

İşini kendi bitirmek isteyen G.Saray, F.Bahçe'nin kaybı halinde ise önceden mutlu sona ulaşabilir. Sarı-kırmızılılar, son hafta ise Konyaspor'a konuk olacak. 93 puanla lig tarihinde Fenerbahçe'nin rekorunu egale eden Aslan, 100'e ulaşırsa bu başarıyı yakalayan ilk takım olacak.

G.Saray'dan transfer harekatı! Milli yıldız imzayı atıyor
Toroğlu'dan F.Bahçe'de Kartal'a flaş eleştiri!
DİĞER
West Ham-Liverpool maçında Salah-Klopp krizi! Nunez araya girdi...
10 bin TL taban maaş yeniden mi belirleniyor? Emekliye Temmuz zammında ipuçları geldi! %35-40 aralığında...
İsmail Kartal derbinin kırılma anını açıkladı!
Kartal'dan flaş Dzeko açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da yıldız farkı! 3 isim...
G.Saray'dan transfer harekatı! Milli yıldız imzayı atıyor
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 Nisan BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 Nisan 07:31
İsmail Kartal derbinin kırılma anını açıkladı! İsmail Kartal derbinin kırılma anını açıkladı! 00:16
Toroğlu'dan o isme sert sözler! "Bunlar futbol sahtekarı" Toroğlu'dan o isme sert sözler! "Bunlar futbol sahtekarı" 00:16
Kartal'dan flaş Dzeko açıklaması! Kartal'dan flaş Dzeko açıklaması! 00:16
Serdar Topraktepe: Hakemin kararları... Serdar Topraktepe: Hakemin kararları... 00:16
İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları... İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları... 00:16
Daha Eski
Derbide kazanan F.Bahçe! Derbide kazanan F.Bahçe! 00:16
Beşiktaş'ta 9 yıl sonra bir ilk! Beşiktaş'ta 9 yıl sonra bir ilk! 00:16
F.Bahçe liderin peşinde! F.Bahçe liderin peşinde! 00:16
Derbide kırmızı kararı! İşte o pozisyon Derbide kırmızı kararı! İşte o pozisyon 00:16
Kadıköy'de şoke eden sakatlık! Kadıköy'de şoke eden sakatlık! 00:16
Salah ile Klopp arasında sinirler gerildi! Salah ile Klopp arasında sinirler gerildi! 00:16