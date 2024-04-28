Galatasaray rekor peşinde! İlk takım olacak...

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Sırasıyla Sivasspor, Karagümrük (D) ve F.Bahçe'ye karşılaşacak Cimbom'a bu 3 karşılaşmada alacağı 7 puan yetecek. Aslan'ın bu hesaba göre, 37. haftada F.Bahçe karşısında evinde şampiyonluğu garantileme ihtimali var.



