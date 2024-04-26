Fernando Muslera: Daha fazlasını istiyorum

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0'la geçerek liderliğini sürdüren Galatasaray'da Fernando Muslera, mücadeleyi değerlendirdi.

Yaptığı kurtarışlarla kalesinde devleşen Uruguaylı eldiven, "Galip geldiğimiz için mutluyuz ama en iyi maçımız değildi. 3 puan daha önemliydi. Bir adım daha yaklaştık şampiyonluğa. Rekor kırdık ama en önemlisi 3 puan. 4 maç kaldı, daha fazlasını istiyorum. Bunun için kendimi zorluyorum. Kendi oyunumuza bakıyoruz, diğer şeylere odaklanmıyoruz. Diğer taraflar o kadar önemli değil. Taraftarımıza da çok teşekkürler. Adana Demirspor taraftarını da tebrik ederim. Güzel bir atmosfer vardı." ifadelerini kullandı.