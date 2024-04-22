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Galatasaray'a Tete piyangosu! Transferde ısrarcılar

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak performansıyla beklentilerin altında kalan Tete ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brezilya basını, sarı-kırmızılıların satmayı planladığı yıldız futbolcuya talip olan takımı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 12:48
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MERT KILIÇ
Galatasaray'a Tete piyangosu! Transferde ısrarcılar

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Pendikspor'u 4-1 ile geçerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'a Tete piyangosu! Transferde ısrarcılar

Sarı-kırmızılılar, sezonun bitmesine kısa bir süre kala yaz transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray'a Tete piyangosu! Transferde ısrarcılar

Üst üste 2. şampiyonluğunu kazanmak isteyen Cimbom, yeni sezonda da zirveye oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Galatasaray'a Tete piyangosu! Transferde ısrarcılar

Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda eksik görülen bölgeleri güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimlerle de yola devam edilmeyecek.

Galatasaray'a Tete piyangosu! Transferde ısrarcılar

Sarı-kırmızılılarda sezonun sona ermesinin ardından takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerin başında Tete geliyor.

Galatasaray'a Tete piyangosu! Transferde ısrarcılar

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Leicester City'de kiralık olarak forma giyen Brezilyalı futbolcu ile sezon başında 4+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Galatasaray'a Tete piyangosu! Transferde ısrarcılar

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada 24 yaşındaki futbolcuya her bir sezon için net 2 milyon 800 bin Euro ücret ve toplam 3 milyon 100 bin Euro imza ücreti ödeneceği belirtilmişti.

Galatasaray'a Tete piyangosu! Transferde ısrarcılar

Sezon başında adı Fenerbahçe ile de anılan ve Galatasaray'a imza atan Tete, performansıyla beklentileri karşılayamadı.

Galatasaray'a Tete piyangosu! Transferde ısrarcılar

Teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezonda kadroda düşünmediği Brezilyalı oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'a Tete piyangosu! Transferde ısrarcılar

FLAMENGO İSTİYOR

Brezilya basını, Flamengo'nun Tete'yi kadrosuna katmak istediğini yazdı.

Galatasaray'a Tete piyangosu! Transferde ısrarcılar

TV Foco'da yer alan haberde, Brezilya ekibinin yıldız futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu belirtildi

Galatasaray'a Tete piyangosu! Transferde ısrarcılar

Tete bu sezon Galatasaray formasıyla 41 maça çıktı.

Galatasaray'a Tete piyangosu! Transferde ısrarcılar

Brezilyalı kanat oyuncusu, 3 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'a Tete piyangosu! Transferde ısrarcılar

Tete'nin sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ederken, oyuncunun sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.

Galatasaray'a Tete piyangosu! Transferde ısrarcılar

24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 14 milyon Euro.

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