Galatasaray'a Tete piyangosu! Transferde ısrarcılar
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak performansıyla beklentilerin altında kalan Tete ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brezilya basını, sarı-kırmızılıların satmayı planladığı yıldız futbolcuya talip olan takımı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda eksik görülen bölgeleri güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimlerle de yola devam edilmeyecek.
Sarı-kırmızılılarda sezonun sona ermesinin ardından takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerin başında Tete geliyor.
Galatasaray, geçtiğimiz sezon Leicester City'de kiralık olarak forma giyen Brezilyalı futbolcu ile sezon başında 4+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada 24 yaşındaki futbolcuya her bir sezon için net 2 milyon 800 bin Euro ücret ve toplam 3 milyon 100 bin Euro imza ücreti ödeneceği belirtilmişti.
Sezon başında adı Fenerbahçe ile de anılan ve Galatasaray'a imza atan Tete, performansıyla beklentileri karşılayamadı.
Teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezonda kadroda düşünmediği Brezilyalı oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
FLAMENGO İSTİYOR
Brezilya basını, Flamengo'nun Tete'yi kadrosuna katmak istediğini yazdı.
TV Foco'da yer alan haberde, Brezilya ekibinin yıldız futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu belirtildi
Tete bu sezon Galatasaray formasıyla 41 maça çıktı.
Brezilyalı kanat oyuncusu, 3 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
Tete'nin sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ederken, oyuncunun sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.
24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 14 milyon Euro.
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