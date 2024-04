GALATASARAY HABERLERİ - Metin Öztürk: 5 tane önemli final maçımız var

Süper Lig'in 34'üncü haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak Galatasaray, karşılaşma için bu kente hareket edecek. Sarı-kırmızılı ekipte ikinci başkan Metin Öztürk, yolculuk öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tüm hazırlıkları şampiyon olmak üzere yaptıklarını belirten Metin Öztürk, "Önemli bir maça çıkıyoruz. Adana Demirspor ligin kuvvetli takımlarından bir tanesi. Avrupa'da Türkiye'mizi temsil etmiş bir takım. Adana bir futbol şehri. 5 tane önemli final maçımız var. Bu aslında sadece bizim için değil, diğer 19 takım için de öyle. Burada başarılı olamayıp bir alt lige gidecek takımlar için de Süper Lig'de devam edecekler için de böyle. Çünkü; bu iş sadece kendi hedeflerinizle ilgili değil, diğer takımların hedeflerini de ilgilendiriyor. Önce Adana Demirspor deplasmanı sonrasında dönüp Sivasspor ile oynayacağız. Ardından Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağız. Fenerbahçe bizim sahamıza geliyor ve Konyaspor deplasmanı var. Bir kısmı küme düşmemeye oynuyor, bir kısmı Fenerbahçe gibi bizimle şampiyonluk yarışında. İki hafta önce de söylemiştim. 38 haftalık bir periyot, 37'nci haftaya kadar başa baş gider. Bizim için önemli olan 38'inci haftadaki bitiş düdüğünden sonraki durum. Tüm hazırlıklarımızı bu sene şampiyon olmak üzere yapıyoruz. Rakibimiz Fenerbahçe de öyle. Dünyada futbol böyle gidiyor. Erken konuşmaya gerek yok. 5 maç, 15 puan demek. Her şey olur. Biz kendi üstümüze düşeni yapacağız. Taraftar, yönetici olarak takımımızı alkışlayacağız. Onlar için uygun koşulları yerine getireceğiz. Okan hocamız ve futbolcularımız sahada ter dökecekler. Sonrasında ümit ediyorum ki hak edenin kazandığı bir şampiyonluk olacak. Sadece bu sene değil gelecek sene de sayın başkanımız yönetiminde bu takım şampiyon olup, bir sezon sonra beşinci yıldızı göğsüne takacak" şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZ SADECE ŞAMPİYON OLMAK DEĞİL. 105 PUANLIK BİR YOLCULUĞUN İÇİNDEYİZ"

Diğer takımların sıralamadaki yerleriyle ilgilenmediklerini sadece Galatasaray'a baktıklarını söyleyen Metin Öztürk, "Biz hemen hemen her gün sosyal medyadan bir paylaşım yapıyoruz. Her hafta yaptığımız en önemli paylaşım 'Konsantrasyon.' Biz konsantrasyonu asla bozmuyoruz. Çünkü; hedefimiz sadece şampiyon olmak değil. 105 puanlık bir yolculuğun içindeyiz. 5 maçı da kazanıp, 105 puanla bitirmek istiyoruz. Sonuna kadar her maçın hakkını vermek istiyoruz. Diğer takımların sıralamadaki yerleri kendilerini ilgilendiriyor. Biz sadece Galatasaray'a bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'IN RESMİ GÖRÜŞLERİNİ BAŞKANIMIZ DİLE GETİRİYOR"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı seçim kararıyla ilgili düşünceleri de sorulan Öztürk, "Kulübü her konuda başkan temsil eder. Ben şu an Adana yolculuğunda kafile başkanıyım. Onunla ilgili konuşuyorum. Galatasaray'ın resmi görüşlerini başkanımız dile getiriyor zaten" diye konuştu.

İç transferde bir çok isimle anlaşmaya varıldığını, şampiyonluk yarışının yanı sıra gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ndeki pozisyonlarıyla ilgili tüm gayretin gösterildiğine dikkat çeken Metin Öztürk, sözlerini şöyle noktaladı:

"Scout ekibinin çalışmaları her an devam ediyor. Bir sonraki yılın çalışmalarını yapıyorsunuz. Bu konuda yetkili Sayın Başkan Vekilimiz Erden Timur. Futbol ona bağlı. Erden Bey, scout ekibi ve hoca hemen hemen her hafta bir araya geliyor. Hem gündemimizde devam eden şampiyonluk yolculuğumuz hem de önümüzdeki sezon inşallah gerçekleşecek olan Şampiyonlar Ligi'ndeki pozisyonumuzla ilgili tüm gayretleri gösteriyorlar."