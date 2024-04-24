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Galatasaray'a yeni Boey İtalya'dan! Transfer...

Son dakika spor haberleri... Galatasaray, Schalke'de kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki sağ bek Brandon Soppy için Atalanta'yla temasa geçmeye karar verdi. İşte haberin son detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 06:50
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Galatasaray'a yeni Boey İtalya'dan! Transfer...

G.Saray yeni Sacha Boey'unu buldu... Fransız yıldızı 35 milyon euro'ya Bayern Münih'e satan sarı-kırmızılılar, Atalanta'dan Brandon Soppy'yi listesine ekledi.

Galatasaray'a yeni Boey İtalya'dan! Transfer...

Kiralık olarak Schalke 04 forması giyen 22 yaşındaki oyuncu, Boey gibi Fransa'da Rennes altyapısında yetişti.

Galatasaray'a yeni Boey İtalya'dan! Transfer...

Udinese'ye transfer olan genç sağ bek, ardından 9 milyon euro'ya Atalanta'nın yolunu tuttu.

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