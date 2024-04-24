Galatasaray'a yeni Boey İtalya'dan! Transfer...
Son dakika spor haberleri... Galatasaray, Schalke'de kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki sağ bek Brandon Soppy için Atalanta'yla temasa geçmeye karar verdi. İşte haberin son detayları... GS SPOR HABERLERİ
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Kiralık olarak Schalke 04 forması giyen 22 yaşındaki oyuncu, Boey gibi Fransa'da Rennes altyapısında yetişti.
Udinese'ye transfer olan genç sağ bek, ardından 9 milyon euro'ya Atalanta'nın yolunu tuttu.
Beklenen patlamayı yapamayarak Torino ve Schalke'ye kiralanan Soppy için Atalanta'yla temasa geçileceği öğrenildi.
Genç oyuncunun 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.
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