Galatasaray'dan Olimpiu Morutan için geçmiş olsun mesajı

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında üzücü bir sakatlık geçiren MKE Ankaragücü oyuncusu Olimpiu Morutan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; kendisinin bir an önce iyileşerek sahalara dönmesini temenni ediyoruz." denildi.
MKE Ankaragücü, Rumen futbolcuyu sezon başında Galatasaray'dan kadrosuna dahil etmişti.
Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk karşılaşmasında üzücü bir sakatlık geçiren MKE Ankaragücü oyuncusu Olimpiu Moruţan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; kendisinin bir an önce iyileşerek sahalara dönmesini temenni ediyoruz. https://t.co/DGLE9JRhKw— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 24, 2024