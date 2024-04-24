Galatasaray'dan Olimpiu Morutan için geçmiş olsun mesajı

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında üzücü bir sakatlık geçiren MKE Ankaragücü oyuncusu Olimpiu Morutan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; kendisinin bir an önce iyileşerek sahalara dönmesini temenni ediyoruz." denildi.

MKE Ankaragücü, Rumen futbolcuyu sezon başında Galatasaray'dan kadrosuna dahil etmişti.