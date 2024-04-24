Haberler Galatasaray Adana Demirspor - Galatasaray maçı NE ZAMAN? | Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Adana Demirspor - Galatasaray maçı NE ZAMAN? | Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray, Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak maç heyecanla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 16:30 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 16:40
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Adana Demirspor - Galatasaray maçı NE ZAMAN? | Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Adana Demirspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Adana Demirspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Galatasaray maçı 26 Nisan Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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