Transferde mutlu son! Galatasaray Okan Buruk'un gözdesiyle imzalıyor
Son dakika Galatasaray haberler: Süper Lig'de bitime 5 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-kırmızılılar, ilk bombayı patlatmaya hazırlanıyor. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray, bu sonuçla 29. galibiyetini elde etti. Bu sezon 3 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı takım, 90 puana ulaştı. Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde giren Galatasaray, liderliğini sürdürmeyi garantilerken maç fazlasıyla puan farkını 5'ye çıkardı.
GALATASARAY KENDİ REKORUNU TEKRARLADI
Süper Lig'de üst üste 14 maçını kazanan Galatasaray, kendisine ait en uzun galibiyet serisi rekorunu egale etti.
Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Pendikspor maçıyla galibiyet serisini 14 maça çıkardı.
Geçen sezon Süper Lig'in 12 ve 25. haftalarında biri hükmen olmak üzere üst üste 14 maç kazanarak, Beşiktaş'a ait olan Süper lig rekorunu kıran Galatasaray, yaklaşık 1 yıl sonra bu başarısını tekrarladı.
SÜPER LİG'DE 21 MAÇTIR YENİLMİYOR
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 21 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.
Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor müsabakasında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 21 lig maçında 19 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
EVİNDE BU SEZON 17'DE 17 YAPTI
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı tüm maçları kazandı.
RAMS Park'ta oynadığı 17 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.
SAHASINDA 34 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 34 maçta mağlup olmadı.
Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 34 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 20 Süper Lig müsabakasını kazandı.
Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 32 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.
TRANSFERDE BÜYÜK SÜRPRİZ!
Öte yandan 5 maç sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray'da, gözler bir yandan da transfer çalışmalarında.
Sarı kırmızılı yönetim yeni sezonda gerçekleştireceği takviyeler için geri sayıma geçti.
Cimbom yaz transfer dönemi için birçok futbolcuyla görüşme halindeydi.
Ve Galatasaray'ın transfer operasyonuna dair flaş bir gelişme yaşandı.
Sarı kırmızılılar eski aşkı olan o yıldız için yeniden devreye girdi.
Hatta Aslan'ın o transferde mutlu sona ulaştığı kaydedildi.
İşte ayrıntılar...
aspor.com.tr'nin derlerdiği habere göre; Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan Matias Vecino için yeni bir hamle yaptı.
MATIAS VECINO "GELİYORUM" DEDİ!
Galatasaray, bir süredir hedefinde yer alan Matias Vecino transferinde mutlu sona ulaştı.
Sarı kırmızılı ekip, Lazio ile sözleşmesinin son yılına girecek oyuncuyla anlaşma sağladı.
Akşam'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; 32 yaşındaki futbolcu Galatasaray'ın teklifini kabul etti.
Kulüplerin anlaşma sağlaması durumunda Uruguaylı futbolcu, İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.
İSTİKRARI DİKKAT ÇEKİYOR!
Tecrübeli futbolcunun son yıllarda yakaladığı istikrarlı performansı dikkat çekiyor.
Bu sezon Lazio'da şu ana kadar 34 maça çıkan oyuncu, 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Vecino, geçtiğimiz sezonda da 44 maçta boy göstermişti.
Tecrübeli orta sahanın güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak belirtiliyor.
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