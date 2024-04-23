Haberler Galatasaray Transferde mutlu son! Galatasaray Okan Buruk'un gözdesiyle imzalıyor

Transferde mutlu son! Galatasaray Okan Buruk'un gözdesiyle imzalıyor

Son dakika Galatasaray haberler: Süper Lig'de bitime 5 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-kırmızılılar, ilk bombayı patlatmaya hazırlanıyor. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 09:58
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Transferde mutlu son! Galatasaray Okan Buruk'un gözdesiyle imzalıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Siltaş Yapı Pendispor'u 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Transferde mutlu son! Galatasaray Okan Buruk'un gözdesiyle imzalıyor

Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta tamamen dolu tribünler önünde yapılan maçın ilk yarım saatlik bölümünde pozisyon üretmekte zorlandı. Müsabakanın 35. dakikasında Mauro Icardi'nin attığı golle 1-0 öne geçen Galatasaray, 40. dakikada Abdülkerim Bardakcı ile skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın devre arasına bu skorla girildi.

Transferde mutlu son! Galatasaray Okan Buruk'un gözdesiyle imzalıyor

Maçın kontrolünü elinde bulunduran Galatasaray, 77. dakikada Dries Mertens'in attığı golle farkı 3'e çıkardı. Konuk takım, 85. dakikada Alpaslan Öztürk'ün kaydettiği golle farkı 2'ye indirdi. Galatasaray 90+6. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan attığı golle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Transferde mutlu son! Galatasaray Okan Buruk'un gözdesiyle imzalıyor

Galatasaray, bu sonuçla 29. galibiyetini elde etti. Bu sezon 3 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı takım, 90 puana ulaştı. Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde giren Galatasaray, liderliğini sürdürmeyi garantilerken maç fazlasıyla puan farkını 5'ye çıkardı.

Transferde mutlu son! Galatasaray Okan Buruk'un gözdesiyle imzalıyor

GALATASARAY KENDİ REKORUNU TEKRARLADI

Süper Lig'de üst üste 14 maçını kazanan Galatasaray, kendisine ait en uzun galibiyet serisi rekorunu egale etti.

Transferde mutlu son! Galatasaray Okan Buruk'un gözdesiyle imzalıyor

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Pendikspor maçıyla galibiyet serisini 14 maça çıkardı.

Transferde mutlu son! Galatasaray Okan Buruk'un gözdesiyle imzalıyor

Geçen sezon Süper Lig'in 12 ve 25. haftalarında biri hükmen olmak üzere üst üste 14 maç kazanarak, Beşiktaş'a ait olan Süper lig rekorunu kıran Galatasaray, yaklaşık 1 yıl sonra bu başarısını tekrarladı.

Transferde mutlu son! Galatasaray Okan Buruk'un gözdesiyle imzalıyor

SÜPER LİG'DE 21 MAÇTIR YENİLMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 21 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Transferde mutlu son! Galatasaray Okan Buruk'un gözdesiyle imzalıyor

Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor müsabakasında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 21 lig maçında 19 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Transferde mutlu son! Galatasaray Okan Buruk'un gözdesiyle imzalıyor

EVİNDE BU SEZON 17'DE 17 YAPTI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı tüm maçları kazandı.

Transferde mutlu son! Galatasaray Okan Buruk'un gözdesiyle imzalıyor

RAMS Park'ta oynadığı 17 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

Transferde mutlu son! Galatasaray Okan Buruk'un gözdesiyle imzalıyor

SAHASINDA 34 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 34 maçta mağlup olmadı.

Transferde mutlu son! Galatasaray Okan Buruk'un gözdesiyle imzalıyor

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 34 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 20 Süper Lig müsabakasını kazandı.

Transferde mutlu son! Galatasaray Okan Buruk'un gözdesiyle imzalıyor

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 32 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Transferde mutlu son! Galatasaray Okan Buruk'un gözdesiyle imzalıyor

TRANSFERDE BÜYÜK SÜRPRİZ!

Öte yandan 5 maç sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray'da, gözler bir yandan da transfer çalışmalarında.

Transferde mutlu son! Galatasaray Okan Buruk'un gözdesiyle imzalıyor

Sarı kırmızılı yönetim yeni sezonda gerçekleştireceği takviyeler için geri sayıma geçti.

Transferde mutlu son! Galatasaray Okan Buruk'un gözdesiyle imzalıyor

Cimbom yaz transfer dönemi için birçok futbolcuyla görüşme halindeydi.

Transferde mutlu son! Galatasaray Okan Buruk'un gözdesiyle imzalıyor

Ve Galatasaray'ın transfer operasyonuna dair flaş bir gelişme yaşandı.

Transferde mutlu son! Galatasaray Okan Buruk'un gözdesiyle imzalıyor

Sarı kırmızılılar eski aşkı olan o yıldız için yeniden devreye girdi.

Transferde mutlu son! Galatasaray Okan Buruk'un gözdesiyle imzalıyor

Hatta Aslan'ın o transferde mutlu sona ulaştığı kaydedildi.

Transferde mutlu son! Galatasaray Okan Buruk'un gözdesiyle imzalıyor

İşte ayrıntılar...

Transferde mutlu son! Galatasaray Okan Buruk'un gözdesiyle imzalıyor

aspor.com.tr'nin derlerdiği habere göre; Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan Matias Vecino için yeni bir hamle yaptı.

Transferde mutlu son! Galatasaray Okan Buruk'un gözdesiyle imzalıyor

MATIAS VECINO "GELİYORUM" DEDİ!

Galatasaray, bir süredir hedefinde yer alan Matias Vecino transferinde mutlu sona ulaştı.

Transferde mutlu son! Galatasaray Okan Buruk'un gözdesiyle imzalıyor

Sarı kırmızılı ekip, Lazio ile sözleşmesinin son yılına girecek oyuncuyla anlaşma sağladı.

Transferde mutlu son! Galatasaray Okan Buruk'un gözdesiyle imzalıyor

Akşam'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; 32 yaşındaki futbolcu Galatasaray'ın teklifini kabul etti.

Transferde mutlu son! Galatasaray Okan Buruk'un gözdesiyle imzalıyor

Kulüplerin anlaşma sağlaması durumunda Uruguaylı futbolcu, İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.

Transferde mutlu son! Galatasaray Okan Buruk'un gözdesiyle imzalıyor

İSTİKRARI DİKKAT ÇEKİYOR!

Tecrübeli futbolcunun son yıllarda yakaladığı istikrarlı performansı dikkat çekiyor.

Transferde mutlu son! Galatasaray Okan Buruk'un gözdesiyle imzalıyor

Bu sezon Lazio'da şu ana kadar 34 maça çıkan oyuncu, 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Transferde mutlu son! Galatasaray Okan Buruk'un gözdesiyle imzalıyor

Vecino, geçtiğimiz sezonda da 44 maçta boy göstermişti.

Transferde mutlu son! Galatasaray Okan Buruk'un gözdesiyle imzalıyor

Tecrübeli orta sahanın güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak belirtiliyor.

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