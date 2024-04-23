Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı için yeni hamle! Yönetim kararını verdi
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da yıldız savunmacı Abdülkerim Bardakcı gösterdiği performansla takımın önemli isimleri arasında yer alıyor. Sözleşmesi yenilenen başarılı stoper için yeni bir hamle yapıldı. Sarı-kırmızılı yönetim, tecrübeli savunmacı ile ilgili yeni bir karar aldı. İşte detaylar...
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4. KAPTAN OLDU!
Milliyet'in haberine göre tecrübeli savunmacı, Sarı-kırmızılıların 4. kaptanı oldu.
Abdülkerim Bardakcı'nın Fernando Muslera, Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'nun ardından 4. kaptan olmasına karar verildi.
Bu sezon tüm kulvarlarda 7 gol atan Abdülkerim Bardakcı, 1 gol daha atması durumunda kariyer rekorunu kıracak.
Milli stoper, Pendikspor maçı sonrası yaptığı açıklamada bu sezonki gol hedefinin 8 olduğunu belirtmişti.
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