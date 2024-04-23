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Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı için yeni hamle! Yönetim kararını verdi

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da yıldız savunmacı Abdülkerim Bardakcı gösterdiği performansla takımın önemli isimleri arasında yer alıyor. Sözleşmesi yenilenen başarılı stoper için yeni bir hamle yapıldı. Sarı-kırmızılı yönetim, tecrübeli savunmacı ile ilgili yeni bir karar aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 10:38
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Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı için yeni hamle! Yönetim kararını verdi

Bu sezon sergilediği performans ve verdiği skor katkısıyla dikkat çeken milli stoper Abdülkerim Bardakcı, geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamıştı.

Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı için yeni hamle! Yönetim kararını verdi

1 yıllık opsiyonu devreye sokulan Abdülkerim Bardakcı, 2 sezon daha Galatasaray forması giyecek.

Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı için yeni hamle! Yönetim kararını verdi

Öte yandan Galatasaray yönetimi, yıldız stopere bir jest daha yaptı.

Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı için yeni hamle! Yönetim kararını verdi

4. KAPTAN OLDU!
Milliyet'in haberine göre tecrübeli savunmacı, Sarı-kırmızılıların 4. kaptanı oldu.

Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı için yeni hamle! Yönetim kararını verdi

Abdülkerim Bardakcı'nın Fernando Muslera, Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'nun ardından 4. kaptan olmasına karar verildi.

Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı için yeni hamle! Yönetim kararını verdi

Bu sezon tüm kulvarlarda 7 gol atan Abdülkerim Bardakcı, 1 gol daha atması durumunda kariyer rekorunu kıracak.

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