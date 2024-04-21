Dries Mertens: Galatasaray'da çok mutluyum!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Bu mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda Dries Mertens dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE DRIES MERTENS'İN SÖZLERİ:

Galatasaray'da kendimi oldukça iyi hissediyorum. Ailem de ben de Galatasaray'da devam etmek istiyoruz. İyi bir maçtı. İyi oynadık. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor lige. Tezahüratlar kendimi çok özel hissettiriyor. Galatasaray'da devam etmek istiyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Bilmiyoruz ne olacağını. Ailem de ben de Galatasaray'da çok mutluyuz.

Galatasaray'da çok mutluyum, oğlu Ciro da çok mutluyum. Okan Hoca ile ilişkim çok iyi. Futbolu çok iyi biliyor. İyi bir şekilde yönlendiriyor beni.