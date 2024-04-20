Muslera ile sonsuza

2011'den bu yana Galatasaray forması giyen Fernando Muslera şu ifadeleri kullandı: "13 yıl burada geçirdim. 3. kez sözleşmemi yeniliyorum. Başkanıma ve Erden beye çok teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve onları tebrik ediyorum. Ben 16 tane şampiyonluk gördüm. Galatasaray Türkiye'nin en büyüğü ve sürekli bunu göstermesi gerekiyor. İsmim konuşulurken hep Galatasaray'ın kalecisi olarak anılacak. Oyuncu olarak burada bulunuyorum. İleride de bu takımın bir parçası olmaya devam edeceğim. Şimdi ve sonsuza kadar."