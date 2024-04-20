Haberler Galatasaray Muslera ile sonsuza

Muslera ile sonsuza

“Oyuncu olarak buradayım. İleride de bu takımın bir parçası olacağım. Şimdi ve sonsuza kadar...”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Muslera ile sonsuza

2011'den bu yana Galatasaray forması giyen Fernando Muslera şu ifadeleri kullandı: "13 yıl burada geçirdim. 3. kez sözleşmemi yeniliyorum. Başkanıma ve Erden beye çok teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve onları tebrik ediyorum. Ben 16 tane şampiyonluk gördüm. Galatasaray Türkiye'nin en büyüğü ve sürekli bunu göstermesi gerekiyor. İsmim konuşulurken hep Galatasaray'ın kalecisi olarak anılacak. Oyuncu olarak burada bulunuyorum. İleride de bu takımın bir parçası olmaya devam edeceğim. Şimdi ve sonsuza kadar."

DİĞER
Son dakika: Barcelona'da İlkay Gündoğan krizi patlak verdi! Yeni takımını duyurdular...
Bu geceden itibaren başlıyor! Bakan Özhaseki bu illeri son dakika uyardı! 19,20,21 Nisan hava durumu!
Beşiktaş'a sürpriz hoca adayı!
Süper Lig devinden Fortounis bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Buruk imzayı atıyor! İşte yeni maaşı
Galatasaray'da imza şov! 5 yıldız...
TOK TUTUCU 6 BESİN 🥑🥚
İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 19 Nisan rakamları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Uçar'dan teknik direktör açıklaması Uçar'dan teknik direktör açıklaması 00:44
Uçar'dan teknik direktör açıklaması Uçar'dan teknik direktör açıklaması 00:44
Topraktepe: Türkiye Kupası daha zor olacak Topraktepe: Türkiye Kupası daha zor olacak 00:08
Beşiktaş'ın galibiyet hasreti sona erdi! Beşiktaş'ın galibiyet hasreti sona erdi! 00:08
Beşiktaş'ta yıldız isim F.Bahçe derbisinde yok! Beşiktaş'ta yıldız isim F.Bahçe derbisinde yok! 00:08
Trabzonspor'dan Masouras açıklaması Trabzonspor'dan Masouras açıklaması 00:08
Daha Eski
Can Uzun oyundan alındı gözyaşlarını tutamadı! Can Uzun oyundan alındı gözyaşlarını tutamadı! 00:08
Galatasaray'da imza şov! 5 yıldız... Galatasaray'da imza şov! 5 yıldız... 00:08
Trabzonspor'a Trezeguet'den kötü haber! Trabzonspor'a Trezeguet'den kötü haber! 00:08
Ve transfer gerçekleşiyor! Bonservisi belli oldu Ve transfer gerçekleşiyor! Bonservisi belli oldu 00:08
Real'in yıldızı Aslan'a! Savunmaya... Real'in yıldızı Aslan'a! Savunmaya... 00:08
Özil'den Arda yorumu! "İkimiz de F.Bahçe'de..." Özil'den Arda yorumu! "İkimiz de F.Bahçe'de..." 00:08