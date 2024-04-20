Aslan'da imza şov

Süper Lig'de bitime 6 hafta kala Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, iç transferde gövde gösterisi yaptı. Sarı-kırmızılılarda beklenen imza töreni dün gerçekleştirildi. Uzun süredir sözleşme yenileme görüşmelerini sürdüren Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan yeni kontratlarını imzaladı. Rams Park'taki törene 5 yıldız oyuncunun yanı sıra Başkan Dursun Özbek ve Başkanvekili Erden Timur da katıldı. Oyuncuların kısa videolarının izletilmesinin ardından resmi imzalar atıldı.

ÖZBEK'TEN KOÇ'A GÖNDERME

İmza töreninde söz alan Özbek, dikkat çeken mesajlar verdi. Muslera'yla kısa bir konuşma yaptığını belirten Özbek, "Muslera, 'Sen ne diyorsan başkan' dedi. Galatasaray formasıyla futbola veda etmesi ve başka görevle kulübümüze hizmet etmesi dileğimdir" dedi. Abdülkerim'e kullandığı, "İlk transfer olduğunda kimilerinin burun kıvırdığı aslan kardeşim... Biz senden hiç şüphe etmedik" ifadeleri ise Ali Koç'a gönderme olarak yorumlandı. Koç'un, Abdülkerim'e 'Sen 1 milyon euro eder misin?' diyerek F.Bahçe'ye transferinin önüne geçtiği iddia edilmişti.