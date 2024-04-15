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Galatasaray'da Mauro Icardi'den gol krallığı sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda galibiyet sonrası Mauro Icardi açıklamalarda bulundu ve "En iyi sezonlarımdan bir tanesi ama yüzde yüzde değilim sezon boyunca. Gol krallığı tabii ki istediğim bir şey ama Galatasaray'ın şampiyon olması öncelik." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 22:16 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 22:16
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Galatasaray'da Mauro Icardi'den gol krallığı sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da Mauro Icardi, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Arjantinli yıldızın o sözleri:

İlk yarı rahat bir şekilde çıktık ama gol atamadık. Devre arasında konuştuk ve farklı bir mantalite ile çıktık ve golleri atıp kazandık.

En iyi sezonlarımdan bir tanesi ama yüzde yüzde değilim sezon boyunca. Elimden geldiğince takım için orada olmaya çalıştım. Gol krallığı tabii ki istediğim bir şey ama Galatasaray'ın şampiyon olması öncelik.

Çok güzel bir sevgi takıma ve bana karşı. Bize aşkla yaklaşıyorlar. Bizi her yerde takip ediyorlar. Takım ve benim adıma mutlu edici. Desteklerinin devam etmesini istiyoruz. Böyle şeyler bize enerji katıyor.

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