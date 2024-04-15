GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez İtalya yolcusu! İşte bonservis bedeli

Galatasaray'ın bu sezon İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan 9.5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Davinson Sanchez ile ilgili önemli bir haber geldi.

Takvim'in haberine göre, Kolombiyalı stoperin temsilcisinin İtalya'da Napoli ile görüşmeler yaptığı öğrenildi.