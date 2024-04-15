GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez İtalya yolcusu! İşte bonservis bedeli
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Davinson Sanchez ayrılığa hazırlanıyor. Avrupa kupalarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kolombiyalı stoper için flaş bir transfer iddası ortaya atıldı. İşte Galatasaray'ın kasasına girecek rakam... | GS SPOR HABERLERİ
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Galatasaray, ligin geride kalan 31 maçlık bölümünde 27 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 84 puan topladı.
Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girmişti. Fenerbahçe'nin, Karagümrük maçındaki galibiyeti sonrası Cimbom maç eksiğiyle 2. sıraya geriledi.
İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 4-0 kazanmıştı.
Bir yandan lig yarışını sürdüren Aslan, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Bu doğrultuda Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı.
İşte ayrıntılar...
Galatasaray'ın bu sezon İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan 9.5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Davinson Sanchez ile ilgili önemli bir haber geldi.
Takvim'in haberine göre, Kolombiyalı stoperin temsilcisinin İtalya'da Napoli ile görüşmeler yaptığı öğrenildi.
Ayrıca İtalyan ekibinin Galatasaray'a 20 milyon Euro net 5 milyon Euro da bonus olmak üzere toplamda 25 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı ifade edildi.
Yönetimin bu rakamı az bulduğu ve İtalyan ekibinden 30 milyon Euro + bonus talep ettiği öğrenildi.
Cimbom'un bu teklifine henüz yanıt vermeyen Napoli'nin 27 yaşındaki oyuncunun menajeriyle görüşmelerini sürdürdüğü de gelen haberler arasında.
Galatasaray formasıyla 27 maça çıkan tecrübeli oyuncu 3 gol, 2 asiste imza atarken, yerinde müdahaleleriyle de dikkatleri çekti.
Güncel verilere göre; 17 milyon Euro değer biçilen Sanchez'in kontratı 2027 yılında sona erecek.
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