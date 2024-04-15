Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez İtalya yolcusu! İşte bonservis bedeli

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez İtalya yolcusu! İşte bonservis bedeli

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Davinson Sanchez ayrılığa hazırlanıyor. Avrupa kupalarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kolombiyalı stoper için flaş bir transfer iddası ortaya atıldı. İşte Galatasaray'ın kasasına girecek rakam... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 11:47
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez İtalya yolcusu! İşte bonservis bedeli

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşamaya devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez İtalya yolcusu! İşte bonservis bedeli

Sarı kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez İtalya yolcusu! İşte bonservis bedeli

Alanya Oba Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez İtalya yolcusu! İşte bonservis bedeli

Galatasaray, ligin geride kalan 31 maçlık bölümünde 27 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 84 puan topladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez İtalya yolcusu! İşte bonservis bedeli

Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girmişti. Fenerbahçe'nin, Karagümrük maçındaki galibiyeti sonrası Cimbom maç eksiğiyle 2. sıraya geriledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez İtalya yolcusu! İşte bonservis bedeli

İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 4-0 kazanmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez İtalya yolcusu! İşte bonservis bedeli

Bir yandan lig yarışını sürdüren Aslan, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez İtalya yolcusu! İşte bonservis bedeli

Bu doğrultuda Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez İtalya yolcusu! İşte bonservis bedeli

İşte ayrıntılar...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez İtalya yolcusu! İşte bonservis bedeli

Galatasaray'ın bu sezon İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan 9.5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Davinson Sanchez ile ilgili önemli bir haber geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez İtalya yolcusu! İşte bonservis bedeli

Takvim'in haberine göre, Kolombiyalı stoperin temsilcisinin İtalya'da Napoli ile görüşmeler yaptığı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez İtalya yolcusu! İşte bonservis bedeli

Ayrıca İtalyan ekibinin Galatasaray'a 20 milyon Euro net 5 milyon Euro da bonus olmak üzere toplamda 25 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez İtalya yolcusu! İşte bonservis bedeli

Yönetimin bu rakamı az bulduğu ve İtalyan ekibinden 30 milyon Euro + bonus talep ettiği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez İtalya yolcusu! İşte bonservis bedeli

Cimbom'un bu teklifine henüz yanıt vermeyen Napoli'nin 27 yaşındaki oyuncunun menajeriyle görüşmelerini sürdürdüğü de gelen haberler arasında.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez İtalya yolcusu! İşte bonservis bedeli

Galatasaray formasıyla 27 maça çıkan tecrübeli oyuncu 3 gol, 2 asiste imza atarken, yerinde müdahaleleriyle de dikkatleri çekti.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Alanyaspor - G.Saray maçının VAR'ı açıklandı!
G.Saray'da büyük endişe! Alanyaspor maçında...
İOKBS NE ZAMAN 2024?
İOKBS GİRİŞ BELGESİ SORGULA | 2024 MEB Bursluluk sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 15 NİSAN | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Almanlar Semih için teklif yükseltti! Almanlar Semih için teklif yükseltti! 12:20
Anadolu Efes'in konuğu Virtus Bologna! Anadolu Efes'in konuğu Virtus Bologna! 12:18
Feyyaz Uçar'dan açıklama! Görevi bırakıyor mu? Feyyaz Uçar'dan açıklama! Görevi bırakıyor mu? 12:16
Alanyaspor - G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! Alanyaspor - G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! 12:14
İspanya'da Arda Güler tepkisi! Taraftar isyan etti İspanya'da Arda Güler tepkisi! Taraftar isyan etti 12:10
Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman? Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman? 12:05
Daha Eski
'Yeni Semih Şentürk' Batshuayi! 'Yeni Semih Şentürk' Batshuayi! 11:58
Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı ne zaman? Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı ne zaman? 11:49
Beşiktaş'ta 4 ayrılık birden! Beşiktaş'ta 4 ayrılık birden! 11:48
Sanchez İtalya yolcusu! İşte bonservis bedeli Sanchez İtalya yolcusu! İşte bonservis bedeli 11:47
Trabzonspor üçüncülük avantajını kullanmak istiyor Trabzonspor üçüncülük avantajını kullanmak istiyor 11:47
Alekna 38 yıllık dünya rekorunu kırdı Alekna 38 yıllık dünya rekorunu kırdı 11:47