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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a Almanya'dan talip çıktı!

Bu sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Barış Alper Yılmaz, etkileyici futboluyla Okan Buruk'un vazgeçilmezi oldu. Birçok bölgede görev yapan başarılı oyuncu Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Alman kulübü milli oyuncununun transferi için sarı kırmızılılarla iletişime geçmeye hazırlandığı aktarıldı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2024 Salı 18:29
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a Almanya'dan talip çıktı!

Süper Kupa maçından sonra rotasını Trendyol Süper Lig'e çeviren Galatasaray'da Alanyaspor mesaisi başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a Almanya'dan talip çıktı!

Galibiyet serisini sürdürmek isteyen lider Galatasaray zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek avantajını devam ettirmek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a Almanya'dan talip çıktı!

Bir yandan şampiyonluk yarışı veren sarı kırmızılılar diğer yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapmaya başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a Almanya'dan talip çıktı!

Bu sezon Galatasaray'da başarılı bir performans ortaya koyan ve Avrupa'dan birçok kulübün transfer listesinde yer alan Barış Alper Yılmaz'a yeni bir talip daha çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a Almanya'dan talip çıktı!

Takvim'de yer alan habere göre; İtalya'dan Lazio, Atalanta ve Sassuolo'nun listesine aldığı Barış Alper'e Almanya'dan Eintracht Frankfurt da kancayı taktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a Almanya'dan talip çıktı!

23 yaşındaki futbolcunun bazı maçlarını izleyen Frankfurt'un Galatasaray ile iletişime geçmeyi planladığı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a Almanya'dan talip çıktı!

Diğer yandan Galatasaray yönetimi genç yıldızla yeni sözleşme imzalamak için görüşmelerini sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a Almanya'dan talip çıktı!

Sarı-Kırmızılı forma ile bu sezon 48 maça çıkan Yılmaz, 4 gol, 9 da asist üretti. Barış Alper'e 13 milyon Euro değer biçiliyor.

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