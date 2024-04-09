GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a Almanya'dan talip çıktı!
Bu sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Barış Alper Yılmaz, etkileyici futboluyla Okan Buruk'un vazgeçilmezi oldu. Birçok bölgede görev yapan başarılı oyuncu Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Alman kulübü milli oyuncununun transferi için sarı kırmızılılarla iletişime geçmeye hazırlandığı aktarıldı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Bu sezon Galatasaray'da başarılı bir performans ortaya koyan ve Avrupa'dan birçok kulübün transfer listesinde yer alan Barış Alper Yılmaz'a yeni bir talip daha çıktı.
Takvim'de yer alan habere göre; İtalya'dan Lazio, Atalanta ve Sassuolo'nun listesine aldığı Barış Alper'e Almanya'dan Eintracht Frankfurt da kancayı taktı.
23 yaşındaki futbolcunun bazı maçlarını izleyen Frankfurt'un Galatasaray ile iletişime geçmeyi planladığı öğrenildi.
Diğer yandan Galatasaray yönetimi genç yıldızla yeni sözleşme imzalamak için görüşmelerini sürdürüyor.
Sarı-Kırmızılı forma ile bu sezon 48 maça çıkan Yılmaz, 4 gol, 9 da asist üretti. Barış Alper'e 13 milyon Euro değer biçiliyor.
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