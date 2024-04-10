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Sahada kalın

Son 7 maç öncesi futbolcuları uyaran Buruk, “Yaşanan tüm tartışmalara saha içinde cevap vermeliyiz” mesajını verdi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2024 Çarşamba 06:50
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Sahada kalın

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, son 7 hafta öncesinde takımına uyarılarda bulundu. Şampiyonluk yolunda hata istemeyen tecrübeli hoca, 'Saha içinde kalın' mesajı verdi. Buruk, "Tartışmalarla bizi saha dışına çekmek istiyorlar. Fakat biz her zaman olduğu gibi oyunumuza odaklanarak yolumuza devam edeceğiz. Kulaklarınınzı dış dünyaya tıkayın" dedi.

TEK HEDEF 24!

Tartışmalara saha içinde cevap vermeleri gerektiğini belirten Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim konuşmamız gereken yer sahanın içi... Son 7 haftamız kaldı. Sezon boyunca yaşananlara cevap verme fırsatını sahada kullanmalıyız. Alanyaspor maçına odaklanalım. Maç maç düşünerek 24. şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Bunun için konsantrasyonumuzu kaybetmemeliyiz."

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