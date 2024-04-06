Süper konsantrasyon

Galatasaray Turkcell Süper Kupa finali için geri sayıma geçti... Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı dev mücadele için sarı-kırmızılı takım özel olarak hazırlandı. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu atmosferle ilgilenmeyen futbolcular, teknik heyet ve yönetim tam konsantrasyonla Fenerbahçe derbisine motive olmuş durumda. Okan Buruk, ezeli rakibinin U19 takımıyla çıkmayı planladığı mücadele için Şanlıurfa'ya tam kadro gidecek. Tecrübeli hoca, takımı hafta boyunca bu karşılaşmaya hazırladı.

HEDEF İKİ KUPA

Florya'da gevşemeye izin vermeyen Okan Buruk, antrenmanlarda tempoyu bir an bile düşürmedi. Sarı-kırmızılı oyuncular da maçın hazırlıklarını Fenerbahçe'nin as kadrosuyla karşılaşacak şekilde yaptı. Buruk'un motive ettiği futbolcular, "Fenerbahçe'nin durumu bizi ilgilendirmiyor. Sezonu iki kupayla bitirmek istiyoruz. Gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı.

TİŞÖRTLER HAZIR

Sarı-kırmızılı kulübün profesyonelleri boş durmadı ve Süper Kupa'ya özel tişört hazırladı. Teknik heyet ve oyuncular, Şanlıurfa'da sahadaki sonuca göre bu tişörtleri giyerek taraftarını turlayacak. Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından da Süper Kupa sonucuna göre paylaşımlar hazırlandı. Sarı-kırmızılılarda tüm planlar tamamlandı.

YÖNETİM TAM KADRO

Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, takımı yalnız bırakmama kararı aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, tam kadro Şanlıurfa'ya giderek bölge halkıyla buluştu. Ayrıca 2 bin 500 adet ürün içeren GS Store tırı, Şanlıurfa'ya gitti. Çevre halkı yoğun ilgi gösterdi.