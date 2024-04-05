Haberler Galatasaray Erden Timur hakkında suç teşkil eden paylaşım yapanlar için suç duyurusunda bulunacak

Erden Timur hakkında suç teşkil eden paylaşım yapanlar için suç duyurusunda bulunacak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur hakkında suç teşkil eden paylaşım yapanlar için suç duyurusunda bulunacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 21:08 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 21:10
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Erden Timur hakkında suç teşkil eden paylaşım yapanlar için suç duyurusunda bulunacak

Galatasaray Kulübü, Erden Timur hakkında suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan, yayılmasına katkı sağlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunup, tazminat davası açacaklarını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Birtakım terör örgütlerinin geçmişte yaptığı uygulamaları anımsatır şekilde, alt liglerde geçen ilgisiz bir youtube görüntüsünü ses kaydına çevirip, sosyal medya hesabından paylaşarak Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekilimiz Erden Timur hakkında suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan başta Ahmet Ercanlar olmak üzere, yayılmasına katkı sağlayan tüm şahıslar hakkında gerekli suç duyurusunda bulunarak, tazminat davaları açacaktır. Bu tarz paylaşımlarda bulunan kişilere ve bunları azmettirenlere hiçbir tolerans gösterilmeyecek ve hukuki süreçler sonuna kadar takip edilecektir" denildi.

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