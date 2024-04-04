Haberler Galatasaray Galatasaray'dan TFF, MHK ve Fenerbahçe'ye flaş gönderme!

Galatasaray'dan TFF, MHK ve Fenerbahçe'ye flaş gönderme!

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, sosyal medya hesabından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve Fenerbahçe'ye göndermede bulunan bir paylaşım yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 09:31
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan TFF, MHK ve Fenerbahçe'ye flaş gönderme!

Süper Lig'de bitime 7 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'dan flaş bir paylaşım geldi.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda tribün pankartlarına yer verilirken, pankartlarda "Türk futboluna ya-kış-mı-yor-su-nuz!", "Masabaşı Hesaplar Kurulu" ve "Bu takım bu sene söke söke şampiyon" ifadeleri yer aldı.

İşte o paylaşım:

DİĞER
Trendyol Süper Lig'in gol krallığında zirve alev aldı! Edin Dzeko ve Mauro Icardi...
MGK bugün Başkan Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanıyor
Yönetimden Buruk'a şampiyonluk hediyesi!
Şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte kalan maçlar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte kalan maçlar
Davinson'a Ada'dan talip çıktı!
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 4 Nisan rakamları
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 4 NİSAN 2024 | 🐞 Bugün şanslı gün! Ancak siz yine de şansa güvenmeyin
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli güreşçiler olimpiyat kotası için Bakü'de! Milli güreşçiler olimpiyat kotası için Bakü'de! 09:47
Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman? Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman? 09:38
G.Saray'dan TFF, MHK ve F.Bahçe'ye flaş gönderme! G.Saray'dan TFF, MHK ve F.Bahçe'ye flaş gönderme! 09:31
Çakar'dan hakem eleştirisi! "Penaltı..." Çakar'dan hakem eleştirisi! "Penaltı..." 09:21
Çarpıcı Fred sözleri! "F.Bahçe'ye gelene kadar..." Çarpıcı Fred sözleri! "F.Bahçe'ye gelene kadar..." 09:15
Trabzonspor'a coşkulu karşılama! Trabzonspor'a coşkulu karşılama! 08:55
Daha Eski
Dikkat çeken yorum! "Sahaya damga vuran iki ihtiyar..." Dikkat çeken yorum! "Sahaya damga vuran iki ihtiyar..." 08:48
Yıldız isme büyük övgü: Güvenenleri mahcup etmedi! Yıldız isme büyük övgü: Güvenenleri mahcup etmedi! 08:45
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 4 Nisan bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 4 Nisan bugün kimin maçı var? 08:25
İsmail Kartal'dan dikkat çeken Krunic sözleri! İsmail Kartal'dan dikkat çeken Krunic sözleri! 00:56
İsmail Kartal'dan dikkat çeken Krunic sözleri! İsmail Kartal'dan dikkat çeken Krunic sözleri! 00:55
Abdullah Avcı'dan galibiyet yorumu! Abdullah Avcı'dan galibiyet yorumu! 00:48