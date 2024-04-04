Galatasaray'dan TFF, MHK ve Fenerbahçe'ye flaş gönderme!

Süper Lig'de bitime 7 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'dan flaş bir paylaşım geldi.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda tribün pankartlarına yer verilirken, pankartlarda "Türk futboluna ya-kış-mı-yor-su-nuz!", "Masabaşı Hesaplar Kurulu" ve "Bu takım bu sene söke söke şampiyon" ifadeleri yer aldı.

İşte o paylaşım: