GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş karar! 2 yıldızı kara listeye aldı
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, oynadığı futbolla eleştiri almıştı. Ligin bitimine kısa bir süre kala hata istemeyen teknik direktör Okan Buruk, flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray bu sonuçla puanını 84'e yükselterek bitime 7 hafta kala liderliğini sürdürdü.
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Hatayspor karşılaşmasıyla üst üste 19. iç saha maçını kazanarak Mircea Lucescu'yu geride bıraktı ve yeni rekora imza attı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını koruyup haftayı 84 puanla tamamladı.
OYNANAN FUTBOL ENDİŞE YARATTI
Hatayspor galibiyeti yüzleri güldürdü, ancak ortaya konulan futbol sarı-kırmızılı camiada endişe yarattı. Sergilenen kötü oyun ise milli araya bağlandı.
Okan Buruk ve ekibi tarafından Hatayspor maçında istenen performansın sergilenmemesinin en önemli sebebi olarak milli arada ritmin kaybolması gösterildi.
Galatasaray daha önce de milli aralardan sonraki dönüşlerde sıkıntı yaşamıştı.
Cimbom'da yine de bu olumsuz tabloya rağmen alınan galibiyet son derece değerli bulundu.
ZAHA VE ZIYECH KULÜBEYE
Milliyet'in haberine göre; Hatayspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Zaha ve Ziyech'e olumsuz not verildi.
Kasımpaşa maçında sonradan giren ve iyi oynayan iki yıldız, önceki akşam Hatayspor karşısında ise varlık gösteremedi.
Teknik kadronun Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper'e dönüş yapacağı öğrenildi.
Zaha ve Ziyech'in oyuna sonradan girerek etkili olmalarının hedefleneceği belirtildi.
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