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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş karar! 2 yıldızı kara listeye aldı

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, oynadığı futbolla eleştiri almıştı. Ligin bitimine kısa bir süre kala hata istemeyen teknik direktör Okan Buruk, flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 10:15
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş karar! 2 yıldızı kara listeye aldı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Atakaş Hatayspor kozlarını paylaştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş karar! 2 yıldızı kara listeye aldı

Sarı-kırmızılılar, sahadan 1-0 galip ayrılarak şampiyonluk yolunda hata yapmadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş karar! 2 yıldızı kara listeye aldı

Aslan'a galibiyeti getiren golü 12. dakikada Mauro Icardi kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş karar! 2 yıldızı kara listeye aldı

Galatasaray bu sonuçla puanını 84'e yükselterek bitime 7 hafta kala liderliğini sürdürdü.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş karar! 2 yıldızı kara listeye aldı

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Hatayspor karşılaşmasıyla üst üste 19. iç saha maçını kazanarak Mircea Lucescu'yu geride bıraktı ve yeni rekora imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş karar! 2 yıldızı kara listeye aldı

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını koruyup haftayı 84 puanla tamamladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş karar! 2 yıldızı kara listeye aldı

OYNANAN FUTBOL ENDİŞE YARATTI

Hatayspor galibiyeti yüzleri güldürdü, ancak ortaya konulan futbol sarı-kırmızılı camiada endişe yarattı. Sergilenen kötü oyun ise milli araya bağlandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş karar! 2 yıldızı kara listeye aldı

Okan Buruk ve ekibi tarafından Hatayspor maçında istenen performansın sergilenmemesinin en önemli sebebi olarak milli arada ritmin kaybolması gösterildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş karar! 2 yıldızı kara listeye aldı

Galatasaray daha önce de milli aralardan sonraki dönüşlerde sıkıntı yaşamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş karar! 2 yıldızı kara listeye aldı

Cimbom'da yine de bu olumsuz tabloya rağmen alınan galibiyet son derece değerli bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş karar! 2 yıldızı kara listeye aldı

ZAHA VE ZIYECH KULÜBEYE

Milliyet'in haberine göre; Hatayspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Zaha ve Ziyech'e olumsuz not verildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş karar! 2 yıldızı kara listeye aldı

Kasımpaşa maçında sonradan giren ve iyi oynayan iki yıldız, önceki akşam Hatayspor karşısında ise varlık gösteremedi.

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