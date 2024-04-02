Ianis Hagi Galatasaray'a transfer olacak mı? Rumen gazeteci açıkladı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmaları için kolları sıvayan Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'yi transfer edeceği iddia edilmişti. Rumen gazeteci Emanuel Roşu, 25 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı takıma transferi hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da geçtiğimiz günlerde Portekizli futbolcunun transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"RAFA SILVA ÇOK DEĞERLİ BİR OYUNCU"
Tecrübeli çalıştırıcı, "Transferle ilgili oyuncu izleme departmanı çalışma yapıyor. Hazırlıklarımız var, oyuncuları izliyoruz.
Serbest oyuncular olabilir. Şu anda net bir isim üzerinde çalışma yok. Rafa Silva çok değerli ve başarılı bir oyuncu. Birçok ülkeden birçok takım isteyecektir. Serbest statüde birçok oyuncu çıkacaktır.
Şu anda ben lige odaklandım ama oyuncu izleme departmanımızın hazırlıkları sürüyor. Bu sezonki performanslara göre mevkiler de birkaç hafta içinde netleşecektir." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da Rafa Silva ile gündeme gelen isimlerden biri de Ianis Hagi olmuştu.
Sarı-kırmızılıların Ianis'in babası ve aynı zaman efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin aracılığıyla bu transferi bitireceği öne sürülmüştü.
Rumen gazeteci Emanuel Roşu, 25 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'a transferine ilişkin açıklama yaptı.
"ŞU ANDA BİR GÖRÜŞME YOK"
Roşu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray'ın Hagi bağlantısı nedeniyle Ianis'e ilgisi var ancak oyuncu herhangi bir kulüp tarafından satın alınmadı. Hagi ile Galatasaray arasında şu anda bir görüşme yok." ifadelerini kullandı.
Ianis Hagi bu sezon Rangers formasıyla 24 maça çıktı.
Rumen futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Hagi'nin Rangers ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
25 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 2.5 milyon Euro
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