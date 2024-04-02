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Ianis Hagi Galatasaray'a transfer olacak mı? Rumen gazeteci açıkladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmaları için kolları sıvayan Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'yi transfer edeceği iddia edilmişti. Rumen gazeteci Emanuel Roşu, 25 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı takıma transferi hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 15:09
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Ianis Hagi Galatasaray'a transfer olacak mı? Rumen gazeteci açıkladı

Trendyol Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Ianis Hagi Galatasaray'a transfer olacak mı? Rumen gazeteci açıkladı

Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte 2024/2025 sezonu için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

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Ianis Hagi Galatasaray'a transfer olacak mı? Rumen gazeteci açıkladı

Yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapacak olan Cimbom'un adı Benfica forması giyen Rafa Silva ile anılıyordu.

Ianis Hagi Galatasaray'a transfer olacak mı? Rumen gazeteci açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da geçtiğimiz günlerde Portekizli futbolcunun transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ianis Hagi Galatasaray'a transfer olacak mı? Rumen gazeteci açıkladı

"RAFA SILVA ÇOK DEĞERLİ BİR OYUNCU"

Tecrübeli çalıştırıcı, "Transferle ilgili oyuncu izleme departmanı çalışma yapıyor. Hazırlıklarımız var, oyuncuları izliyoruz.

Ianis Hagi Galatasaray'a transfer olacak mı? Rumen gazeteci açıkladı

Serbest oyuncular olabilir. Şu anda net bir isim üzerinde çalışma yok. Rafa Silva çok değerli ve başarılı bir oyuncu. Birçok ülkeden birçok takım isteyecektir. Serbest statüde birçok oyuncu çıkacaktır.

Ianis Hagi Galatasaray'a transfer olacak mı? Rumen gazeteci açıkladı

Şu anda ben lige odaklandım ama oyuncu izleme departmanımızın hazırlıkları sürüyor. Bu sezonki performanslara göre mevkiler de birkaç hafta içinde netleşecektir." ifadelerini kullandı.

Ianis Hagi Galatasaray'a transfer olacak mı? Rumen gazeteci açıkladı

Galatasaray'da Rafa Silva ile gündeme gelen isimlerden biri de Ianis Hagi olmuştu.

Ianis Hagi Galatasaray'a transfer olacak mı? Rumen gazeteci açıkladı

Sarı-kırmızılıların Ianis'in babası ve aynı zaman efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin aracılığıyla bu transferi bitireceği öne sürülmüştü.

Ianis Hagi Galatasaray'a transfer olacak mı? Rumen gazeteci açıkladı

Rumen gazeteci Emanuel Roşu, 25 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'a transferine ilişkin açıklama yaptı.

Ianis Hagi Galatasaray'a transfer olacak mı? Rumen gazeteci açıkladı

"ŞU ANDA BİR GÖRÜŞME YOK"

Roşu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray'ın Hagi bağlantısı nedeniyle Ianis'e ilgisi var ancak oyuncu herhangi bir kulüp tarafından satın alınmadı. Hagi ile Galatasaray arasında şu anda bir görüşme yok." ifadelerini kullandı.

Ianis Hagi Galatasaray'a transfer olacak mı? Rumen gazeteci açıkladı

Ianis Hagi bu sezon Rangers formasıyla 24 maça çıktı.

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